Çocuğunu havada yakaladı

Bursa’nın Gemlik İlçesi'nde bahçeden kömür alan 30 yaşındaki Derya Şahinoğlu, 3’ncü kattaki evlerinin balkonundan kendini boşluğa bırakan afacan oğlu 4 yaşındaki Furkan’ı havada yakaladı. Birlikte yere yuvarlanan anne oğul, hastanede doktor kontrolünden geçirildi, her ikisinin de sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



Olay, dün akşam Hamidiye Mahallesi’nde oturan Derya Şahinoğlu, dün akşam yaktıkları sobaya koymak için bahçeye inip kömür almak istedi. Eve döndüğünde daire kapısının kapalı olduğunu gören anne Şahinoğlu, yaramazlık yapan oğlu Furkan’dan kapıyı açmasını istedi. Oğlunun koşarak balkona geçtiğini duyan anne, evin bahçesine indi. Oğlunun balkondan sarktığını gören Derya Şahinoğlu, gözlerine inanamadı. Şahinoğlu, tüm uyarılarına rağmen balkondan sarkmaya devam eden oğlunu sakinleştirmeye çalıştı. Oğlunun düşeceğini anlayan anne “Sen atla ben seni tutacağım” dedi.



Yaklaşık 7 metreden kendini boşluğa bırakan oğlunu havada tutan Derya Şahinoğlu, çocuğuyla yere düştü. Komşuları tarafından çağrılan ambulansla Muammer Ağım Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Hastanede ayakta tedavi edilen anne ve oğlunun ciddi bir durumunun olmadığını belirleyen doktorlar, anne oğulu taburcu etti. Yaşadığı olayı anlatan Derya Şahinoğlu, “Oğlum balkonun korkuluklarından sarkıyordu. Düşmemesi için ne yapabilirim diye düşündüm. ‘Sen atla ben seni tutacağım’ dedim. Atlayınca kucağıma düştü. İkimiz de beraber hafifçe yere düştük. Sonra hastaneye gittik. Çok şükür ikimize de bir şey olmadı” dedi.



