Çocuğunu görmek isteyen eski eşine kurşun yağdırdı

Sakarya'nın Sapanca İlçesi'nde 34 yaşındaki inşaat işçisi Y.B., bir süre önce boşandığı 29 yaşındaki eşi Huriye Bekçi'yi, çocuğu görme isteği yüzünden çıkan tartışmada tabancayla başından vurarak öldürdü.



Olay, Gazipaşa Mahallesi'nde dün sabah saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 2 yıl önce eşi Huriye Bekçi'den boşanan ve 7 yaşındaki çocuklarının velayetini alan Y.B., dün ayrıldığını eşi çocuğunu görmek istemesi üzerine kendi evinde tabancayla vurdu. Eski kocasının tabancasından çıkan 5 kurşunla ağır yaralanan Huriye Bekçi, hastaneye kaldırılmak istenirken, yolda aşırı kan kaybından hayatını kaybetti



Cinayetten sonra gözaltına alınan Y.B., mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

