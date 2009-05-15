Çocuğunu doğurdu ve öldü

Trafik kazasında yaralanan 8 aylık hamile Seher Özyurt kaldırıldığı İlçe Devlet Hastanesi'nde sezaryenle bir erkek bebek dünyaya getirdi.



Ordu’nun Fatsa İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 8 aylık hamile 29 yaşındaki Seher Özyurt kaldırıldığı İlçe Devlet Hastanesi'nde sezaryenle bir erkek bebek dünyaya getirdi. Ağır yaralı olan anne Özyurt doğumun ardından hemen Samsun Doğum ve Çocuk Bakımevine Hastanesine sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Ordu'nun Fatsa İlçesi'nde bir hafta önce meydana gelen trafik kazasında, doğacak olan ilk bebeğine alış- veriş yapmak üzere çarşıya çıkan hamile Seher Özyurt, yoldan karşıya geçmek isterken plakası tesbit edilemeyen bir otomobilin altında kaldı. Ağır yaralanan anne adayı genç kadın, çevredeki vatandaşlar tarafından Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak Özyurt'un hayati tehlikesinin devam etmesi üzerine doktorlar sezaryenle 8 aylık bebeği anne karnından aldı. Ardından da anne ve erkek bebeğini, Samsun Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi'ne sevk etti. Ambulansla hastaneye getirilen Özyurt yoğun bakım servisine, bebeği ise pramatüre servisinde kuvöze konularak tedavi altına alındı. İlk kez anne olacak olan Seher Özyurt, hastanede verdiği yaşam mücadelesini dün akşam saatlerinde kaybetti. 2 kilo 150 gram olarak dünyaya gelen ve sağlık durumu iyi olan bebeğin ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.



Genç kadına çarpan otomobilin ve sürücüsünün tespit edilmesi için Fatsa Emniyet Müdürlüğü'nün soruşturması ise sürüyor.



