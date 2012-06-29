Çocuğunu arabada unutan baba tutuklandı

İngiltere’de yaşayan Kenneth Robinson çocuğunu arabada unutarak ofisine gitti. Brady’nin iş arkadaşı tarafından fark edilen çocuk oksijensiz kaldığı için hastaneye kaldırılırken Robinson tutuklandı.

İngiltere’nin Londra kentinde yaşayan Kenneth Robinson 2 yaşındaki oğlunu yuvaya bırakmak üzere arabanın arka koltuğuna oturttu.

Robinson çalıştığı sigorta şirketine gelip aceleyle ofisine çıktığında oğlu Brady’i bunaltıcı sıcakta arabada unuttuğunun farkında değildi.

İki saat boyunca arabada kapalı kalan Brady Robinson’ın iş arkadaşı tarafından fark edildi.

ABC televizyonunun haberine göre Brady oksijensiz kaldığı için hastaneye kaldırılırken Robinson tutuklandı.

Londra Polis Teşkilatından Dedektif Stacy Anderkin konuyla ilgili bir açıklama yaparak şunları söyledi:

“Brady yarım saat daha arabada kapalı kalsaydı şu an başla şeylerle uğraşıyor olurduk. Yoğun iş temposunda dikkatimizin dağılması doğal fakat ne olursa olsun çocuklarımız herşeyden önce gelmeli.”