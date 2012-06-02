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Akdağ: Tecavüzle doğan çocuğu alsanız da annenin mağduriyeti sürer

Tecavüzcüye verilen cezaları ağırlaştırma önerisi getiren Akdağ, "En ağır ceza müebbet hapis, gelin bunu tartışalım" dedi

02 Haziran 2012 17:03

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, tecavüze uğrayan kadının çocuğunu kirli görmenin insanlık dışı olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, kürtaj tartışmasıyla ilgili açıklamalar yaptı.

ABD'ye hareketi öncesi İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akdağ, "Tecavüze uğrayan kadının çocuğunu kirli görmek insanlık dışı. Tecavüze uğrayan kadın tertemizdir. O anne nasıl masumsa o annenin karnındaki bebek de masumdur. O annenin çocuğunu alsanız da annenin mağduriyetini ortadan kaldıramazsınız" dedi.

Tecavüzcüye verilen cezaları ağırlaştırma önerisi getiren Akdağ, "En ağır ceza müebbet hapis, gelin bunu tartışalım" diye konuştu.

ntvmsnbc'nin haberine göre, Akdağ, tecavüze uğrayan kadının çocuğunu doğurması konusundaki sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi. Akdağ, "Devlet sahip çıkar" sözünün, tecavüze uğrayan kadının asla kürtaj yapılamayacağı anlamına gelmediğini kaydetti.

Bakan Akdağ, anne karnındaki bebeğin haklarının da korunması gerektiğini söyledi.

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