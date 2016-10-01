Çocuğuna 'kocasına benzediği için' işkence yaptı!

Ankara’da Ayşe Ö. isimli anne, daha önce şikayet üzerine elinden alınarak Çocuk Esirgeme Kurumu Sevgi Evleri’ne teslim edilen 10 yaşındaki Baran Efe Özata adlı evladını 9 ay önce yetkilileri ikna ederek tekrar geri aldıktan sonra aç susuz bırakıp, çeşitli işkencelerin ardından ’öldü’ sanarak hastaneye bıraktı. Anne Ayşe Ö. ifadesinde ise, “Bana çok işkence yapan eşime o kadar çok benziyordu ki, bu yüzden gördüğüm halüsinasyonlarda B.’yi eşim sanıyordum. Çok üzgünüm, pişmanım” dediği iddia edildi.

Ümit Kozan'ın DHA'da yer alan haberine göre, Ankara'da bir anne, daha önce şikayet üzerine elinden alınarak Çocuk Esirgeme Kurumu Sevgi Evleri'ne teslim edilen 10 yaşındaki B.E.Ö. adlı evladını 9 ay önce yetkilileri ikna ederek tekrar geri aldıktan sonra aç susuz bırakıp, çeşitli işkencelerin ardından 'öldü' sanarak hastaneye bıraktı. Anne Ayşe Ö., Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesi veren öz evladı B.'nin, kendisine işkenceler yapan eşine benzediği ve bu yüzden gördüğü halüsinasyonlarda eşi sanarak böyle davrandığını iddia etti.

Keçiören ilçesinde oturan Ayşe Ö. sürekli alkol alarak kendisine işkenceler yapan eşi Selami Ö. ile kavga halinde oldukları ve çocuklarının şiddet gördüğü gerekçesiyle çevre sakinlerinin şikayeti üzerine 2 çocuğu Ankara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Sevgi Evleri’ne yerleştirdi.

Maddi destek alarak evde bakım için ikna etti



Anne Ayşe Ö., 10 yaşındaki B.E. ve 13 yaşındaki adı öğrenilemeyen çocuklarını almak için Sevgi Evleri yetkililerini ikna etmeyi başardı. Anne Ayşe Ö., Sevgi Evleri’nin kurumsal öncelik mevzuatında bulunan ‘evde sosyal ve ekonomik destek hizmetlerinden yararlanılarak çocukların ait oldukları sosyal çevrede bakılmaları için gerekli desteğin verilmesi’ önceliğinden yararlanarak çocuklarını almayı başardı. Kurumdan maddi destek alarak Keçiören’de tutulan bir evde iki çocuğuyla birlikte Ocak 2016 tarihinden itibaren kocasından ayrı yaşamaya başlayan anne, doktor raporuna göre eşine çok benzettiği B.’ye 6 aydan bu yana çeşitli işkenceler yapmaya başladı. Doktor raporuna göre, vicdansız anne öz çocuğunun üzerine kaynak su döktü, cinsel organı başta olmak üzere her yerine sivri cisimler batırarak yaraladı ve aç susuz bırakarak ölüme terk etti.



"Yüzü eşime o kadar çok benziyordu ki"

Polisin sorgusu üzerine gözaltına alınan anne Ayşe Ö., ifadesinde, “Bana çok işkence yapan eşime o kadar çok benziyordu ki, bu yüzden gördüğüm halüsinasyonlarda B.’yi eşim sanıyordum. Çok üzgünüm, pişmanım” dediği iddia edildi. Anne Ayşe Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Aç susuz bırakılıp, sivri cisimlerle vücudu yaralanmış

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkilileri de, çocuğun hastaneye 21 Ekim tarihinde getirildiğini belirtilirken, çocukta işkence izlerinin yanı sıra çok uzun süre aç ve susuz bırakıldığını bildirdi.



Yetkililer, beslenme toksitesi oluşan çocuğu normal beslenme düzenine geçirmeye çalıştıklarını bu sürecin bir kaç hafta daha sürebileceği belirtti. Yetkililer, ayrıca çocuğun vücudunda sıcak su yanık izleri ile cinsel organı dahil her yerine kesici cisimler batırılarak yaralar oluşturulduğunu, bu yaraların da tedavi edildiğini açıkladı.

"Çocuk esirgeme yetkilileri hakkında soruşturma açılmalı"

Avukat Mehmet Sinan Yiğit de, çocuğu annesine tekrar teslim eden çocuk esirgeme kurumu yetkilileri için soruşturma açılması gerektiğini belirterek, "Durumu riskli olan çocuğu bu hasta ruhlu anneye vermeleri zaten hata. Birde aileyi evde kontrole gitmedikleri ortadaki burada da görevi ihmal var. Bir çocuğun işkence görmesine sebep olmuşlar. Belki de bu çocuk ölecek. O durumda ihmali davranışla adam öldürme suçu oluşur” diye konuştu.

