Çocuğuna işitme cihazı almak için mesaiye kalmıştı

Soma faciasına 14 kurban veren İzmir Kınık’a bağlı Köseler köyü yasta. Küçük Ali henüz 4 yaşında. Doğuştan işitme engelli. Ancak cihazla duyabiliyor. Katliamda hem babasını hem de amcasını kaybetti. Babası Şerif Gezgin, önceki gün Köseler’de toprağa verildi.

Amca Murat Gezgin’in ise cenazesine yeni ulaşıldı. Ali’nin kulağındaki cihazın parasını denkleştirmek için babası birçok kez mesaiye kalmıştı. Zaman'da yer alan habere göre, 6 yıldır madende çalışan eşini o gün kendisinin uğurladığını anlatan Zehra Gezgin, sanki yanacakları sezdiğini söyledi: “Kahvaltı yaptı. Hiç çocuğunu giderken öpmezdi. Sanki öleceğini biliyormuş gibi çocuğunu sevdi. Ellerini ayaklarını okşadı. Uyandırmaya kıyamadı. Kim bakacak bize bundan sonra?” Annesi Ayşe Gezgin de “Hem babası, hem amcası gitti. Alim’le baş başa kaldık. Şimdi ben ne yapacağım?” diye sordu.