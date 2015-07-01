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Yaşam

Çocuğuna bu ismi verene 27 bin lira

Şirket kazanan kişinin belirlenmesi için resmi evrak talep etti

01 Temmuz 2015 22:43

ABD genelinde 159 şubesi olan BJ's Restaurant & Brewhouse adlı restoran menüsüne kattığı yeni bir ürünü tanıtmak için ilginç bir reklam kampanyası başlattı. Restoran zinciri, bu yemeğin adını çocuğuna veren ilk çifte 10 bin dolar (27 bin TL) hediye çeki vereceğini duyurdu.

Ntv'de yer alan habere göre, ABD genelinde 159 şubesi olan BJ's Restaurant & Brewhouse isimli restoran zinciri pazarlama stratejisi olarak ilginç bir yönteme başvurdu. 

Menüsüne 'Quinoa' isimli bir yemeği katan restoran bu ismi çocuğuna veren ilk aileye 10 bin dolar (27 bin TL) değerinde hediye çeki vereceğini duyurdu.

Kazanan kişinin belirlenmesi için resmi evrakları talep eden şirket, doğum sertifikalarını karşılaştırarak birinciyi belirleyecek ve büyük ödülü 'Quinoa' adını alan çocuğun ailesine teslim edecek.

Sosyal medyada da benzer bir kampanya başlatan şirket, platformdaki isimlerini 'Quinoa' olarak değiştirecek kullanıcılara 10 dolar (27 TL) hediye çeki veriyor.

ABD'de bu isimde olan hiçbir çocuğun bulunmadığını belirten şirket, kampanyanın yeni bir trende neden olabileceğini iddia ediyor.

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