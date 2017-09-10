Çocuğun parmağına sıkışan el feneri kapağını itfaiye çıkardı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde 3.5 yaşındaki çocuğun parmağına sıkışan el feneri kapağı, İlçe İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın tarafından çıkarıldı.

Alaplı İlçesi\'ne bağlı Durabeyli Köyü\'nde oturan Cevat Yılmaz, oynadığı el fenerinin yüzüğe benzeyen kapağını parmağına taktı. Küçük çocuk parmağında sıkışan kapağı çıkartamayınca babasının yanına gitti. Baba Suat Yılmaz\'ın da çabaları yetersiz kalınca küçük çocuk dün gece Alaplı Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Hastanede müdahale edilemeyeceğinin söylenmesi üzerine baba Suat Yılmaz oğlunu bu kez İlçe İtfaiye Müdürlüğü\'ne götürdü. Cevat Yılmaz\'ın parmağına sıkışan el feneri kapağı Alaplı İlçe İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın tarafından kesilerek çıkarıldı. Korkarak ağlayan çocuğu itfaiye erleri teselli etmeye çalıştı.



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