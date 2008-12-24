Çocuğun kopan kafasını yerine diktiler

9 yaşındaki çocuğun kafası trafik kazasında neredeyse tamamen kopmuştu. Doktorlar onu mucize bir şekilde kurtarmayı başardı.



Teksas'ta yaşayan dokuz yaşındaki Hillsboro'nun kafası üç ay önce geçirdiği trafik kazasında neredeyse tamamen koptu; ancak doktorlar küçük çocuğun kopmak üzere olan kafasını boynuna başarıyla dikmeyi başardılar ve sonunda çocuk tamamen iyileşti.



CBS'in haberine göre, doktorlar küçük Jordan'ın yaşama şansının %1 ila 2 olduğunu söylemişlerdi.



Küçük çocuğun annesi olayı şöyle anlattı: "O anda bağırıp duruyordum, panik içindeydim, tek istediğim oğlumun uyanmasıydı."



Kaza olduğunda aracı annesi kullanıyordu; kaza, kırmızı ışıkta geçen bir çöp kamyonu araçlarını sürüklemesiyle meydana geldi. Arka koltukta oturan küçük Jordan'ın tüm vücudu ezildi.

