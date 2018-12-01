Çocuğun adını görünce gülme krizine giren personel, fotoğrafını çekip sosyal medya hesabına yükledi

ABD merkezli havayolu şirketi Soutwest'in personeli, 5 yaşındaki yolcu Abcde'nin adını biniş kartında görünce güldü. Görevli, kartın fotoğrafını çekip sosyal medya hesabına yükledi. Şirket bunun üzerine çocuğun ailesinden özür diledi

Olay, Kalifornia eylaetindeki John Wayne Havalimanı'nda yaşandı.

Görevli gülmeye başladı

Traci Redford ve kızı Abcde uçağa binmek üzereyken kapı görevlisi gülmeye başladı. Görevlinin daha sonra biniş kartının fotoğrafını çekip Facebook'a koyması üzerine Abcde'nin ailesi şirkete şikayet mektubu gönderdi.

Şirket aileden özür diledi

Şirketin sözcüsü Chris Mainz, iki hafta sonra aileden özür diledi, "Personelizimizin mesajı şirketimizin müşterilerimize verdiğimiz değer ve nezaket ve saygı kurallarımızla uyuşmuyor" dedi.

Traci Redford ise ABC7 televizyonuna açıklamasında "Kapı görevlileri bana ve kızıma bakarak gülerken kızım 'Anne ismime neden gülüyorlar?' diye sordu. Ben de ona ne yazık ki herkesin iyi olamayacağı yanıtını verdim" dedi.

En az 328 çocuk var

Vocativ adlı internet sitesinin 2014 yayımladığı bir habere göre ABD'de Abcde adlı en az 328 çocuk var.