Çocuğumun okul fobisini nasıl yenebiliriz?

Soru: Merhaba. İlkokul 1. sınıfa giden 6 yaşında oğlum var. Evde çok hareketli konuşkandır; ama dışarıda içine kapanık bir davranış sergiliyor. Yabancılardan çekiniyor, özellikle de kızlardan. Onun için duygu ve davranışlarını dışarı vuramıyor. Okul açıldığında insanlarla kaynaşır normale döner diye bekliyoruz. Okullar açılalı 2 hafta oldu. İlk hafta alışma devresidir, geçer diye oğlumun davranışlarının düzelmesini bekledik ancak 2.haftada da değişmedi. Ödevlerini de yapmak istemiyor. Çocuğumuzun okul fobisini nasıl yenebiliriz?



Saygılarımla,



Gönderen: Bülent G.



Cevap



Sayın Bülent Bey,



İlkokula başlayan çocuğunuzla ilgili endişelerinizi bizimle paylaşmışsınız. Anne babalar olarak çocuklarımızın gelişiminin hızlı ve istediğimiz yönde olmasını isteriz, ancak gelişimin en önemli özelliklerinden birisi de her çocuk için farklılık göstermesidir. Yani bazı çocuklar yeni ortamlara hemen ayak uydurabilirken, bazılarının alışması için uzun zamana ihtiyacı olabilir.



Oğlunuzun okul öncesi eğitim alıp almadığını belirtmemişsiniz. Okul öncesi eğitim alan çocuklar okula ve okulun kurallarına alışma fırsatı yakalarlar. Oğlunuz ilk kez okula gidiyor ve sizden ayrılıyorsa bu ayrılığın ona zor gelmesi doğaldır. Zaman zaman yetişkinler için bile tanımadığı bir ortamda bulunmak zorlayıcı olabilir. Ödevlerde bu yeni ortamın bir parçası olduğundan bunlara da alışması için zamana ihtiyaç duyabilir. Bu süreci hızlandırmak adına ısrar etmekten kaçınarak onun duygularını ve düşüncelerini anlamaya çalışmak faydalı olacaktır.



60-72 ay arasında çocukların dikkat süreleri 15-20 dakika arasındadır. Dikkat süresi yaşla ve deneyimlerle birlikte gelişip, uzayacaktır. Anne babalar olarak okul saatlerinde çocuğumuzun yanında olamadığımız için okula ve arkadaşlara alışma dönemi sınıf ortamı ile ilgilidir. Sınıf öğretmeninden bu konuda yardım alabilirsiniz. Çocuklarımızı yetiştirirken yanlış ya da doğru hareketler yerine gelişimini daha çok destekleyen veya daha az destekleyen hareketler vardır. Çocuğunuzun bedensel (beslenme, hareket gelişimi), zihinsel (düşünme, algılama), sosyal (arkadaş edinme, arkadaşlıklarını devam ettirme) ve duygusal (kendi duygularını ve başkalarının duygularını anlama) gelişimlerini desteklemek için internet sitemizde anne babalar için- gelişimin temel taşları- neler yapılabilir kısmından daha ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.



Oğlunuzla birlikte mutlu günler dileriz.

