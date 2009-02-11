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Sağlık

Çocuğumu kaç yaşında kreşe vermeliyim?

Soru: Oğlum 2 yaşını doldurdu. Kreşe kaç yaşında vermem doğru olur?

11 Şubat 2009 02:00

Soru: Merhabalar benim oğlum 2 yaşını doldurdu. Kreşe kaç yaşında vermem doğru olur? Ayrıca henüz bezden kurtulmadık. Oğlumu kreşe verince ben de çalışmak istiyorum çok sıkıldım. Bir sorum daha olacak; artık çocukları okula 5 yaşında mı alacaklar? Kreşler de okul bünyesinde mi olacak? Teşekkürler.

Gönderen: Gül H.

Cevap

Sayın Gül Hanım,

Çocuklar sosyal bir ortama uyum sağlayabilecek psikolojik olgunluğu 3 yaş civarında kazanabilmektedirler. 3 yaş öncesi dönemde tek bir kişinin sürekli ilgisine ihtiyaç duyarlar ve birçok çocuğun olduğu bir ortamda bulunmaktan rahatsızlık duyabilirler. Kreşe uyum sağlamak, bir takım sosyal, duygusal ve fiziksel gelişim aşamalarını tamamlamış olmayı gerektirir. Duygusal açıdan sosyal bir ortama girmeye hazır olmayan çocuklar için kreşe uyum sağlamak zor olmaktadır. Çocuğunuzun sosyal ortamlarda sergilediği davranışları dikkate alarak, kreş gibi bir ortama girdiğinde nasıl uyum sağlayacağı konusunda bazı ipuçları edinebilirsiniz.

Çocuğunuzu kreşe gönderme konusunda bazı şüpheleriniz varsa önce onu kreşlerin oyun gruplarına dahil etmeyi deneyebilirsiniz. Bu çocuğunuzu kreş ortamına alışabilmesi için ön bir adım olabilir. Siz de bu sayede onun sosyal bir ortamda akranlarıyla nasıl ilişki kurduğunu, kendini nasıl ifade ettiğini, ya da kurallara/sınırlara uyma becerilerini de görmüş olursunuz. Size tavsiyemiz iki yaşındaki oğlunuz için bu oyun zamanını iki saat ile sınırlandırmanız çünkü bu yaş grubu çocukları için bu yeterli bir süre olacaktır.

Çocuğunuzu kreşe başlatma zamanını değerlendirirken, çocuğunuzun sosyal ve duygusal gelişimini dikkate almanızı öneririz. Takvimsel yaşı yanında çocuğunuzun gelişimsel yaşını da değerlendirmeniz gerekiyor. Her çocuğun gelişim hızı birbirinden farklıdır. Bazı çocuklar belli gelişim aşamalarını yaşıtlarına göre daha önce tamamlarlar. Bu yüzden çocuğunuzun iki yaşında olduğunuzu belirtmenize rağmen, çocuğunuzun gelişim özelliklerini bilemediğimiz için size kesin bir şey söylememiz çok sağlıklı olmamaktadır.

Ancak çocuğunuzu kreşe başlatmaya karar verirseniz, çocuğunuzun gün içinde belli bir vakit geçireceği kurumu, önceden çok iyi araştırmanızı ve tanımanızı öneririz.


İlginize teşekkür eder, çocuğunuzla mutlu bir öğrenim yaşamı dileriz.

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