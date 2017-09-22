"Çocuğumla yeterince ilgilenmiyorsun" dediği öğretmeni bıçakladı!

Bursa'da Necla K. adlı veli, oğlunun durumunu görüşmek üzere okula giderek öğretmen Tolga Daştan'la görüştü. Öğretmeni, oğluyla yeteri kadar ilgilenmemekle suçlayan anne, tartışmanın tonu yükselince Daştan'ı sırtından ve bacağından bıçakladı. Öğretmen hastaneye kaldırılırken, anne gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; bıçaklı tartışma, merkez Yıldırım İlçesi Namazgah Mahallesi İhsan Dikmen İlkokulu’nda bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Necla K., 4’üncü sınıfta eğitim gören oğlunun sınıf öğretmeni Tolga Daştan ile görüşmek için okula geldi. Necla K., oğluyla yeteri kadar ilgilenmediğini öne sürdüğü öğretmen Tolga Daştan ile tartışmaya başladı. Koridorda, öğrenci, öğretmen ve velilerin önünde meydana gelen tartışma sırasında öfkelenen Necla K., yanında getirdiği bıçağı çıkarıp, öğretmen Tolga Daştan’a saldırdı. Çıkan arbedede öğretmen Tolga Daştan sırtından ve bacağından yaralandı. Tolga Daştan, müdür odasına kaçarak kapıyı kapattı. Haber verilmesi üzerine okula sağlık ekipleri ve polis geldi.

112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Tolga Daştan, Muradiye Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Polis, Necla K.’yi gözaltına aldı.