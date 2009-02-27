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Sağlık

Çocuğumla nasıl oyun oynamalıyım?

Soru: 20 aylık bebeğim var. İkimiz de sıkılmadan nasıl oyalanabiliriz?

27 Şubat 2009 02:00

Soru: Merhabalar, benim 20 aylık bebeğim var. Evde beraber oyun oynuyoruz, ben bazen sıkılıp sinirleniyorum daha sonra üzülüyorum ama elimde olmuyor gölünü alıyorum, ikimizde sıkılmadan nasıl oyalanabiliriz neler yapmam gerekir? Teşekkür ederim.

Gönderen: Gülay K.

Cevap

Sayın Gülay Hanım,

Bebeğinizle birlikte zaman geçirmek için oyun oynamak onun gelişimini ve aranızdaki duygusal bağ oluşumunu kolaylaştıracaktır. Ne tür oyunlar seçeceğinize çocuğunuzun içinde bulunduğu ayın gelişim özelliklerini öğrenip, desteğe ihtiyacı olduğu alanları tespit ederek karar verebilirsiniz. Bu konuda sitemizde yer alan Anne-Babalar İçin-Gelişimin Temel Taşları bölümünden daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Bebeğinizle oynarken bazen sıkıldığınızı belirtmişsiniz. Yetişkinlerin aksine, çocuklar aynı oyunu tekrar tekrar sıkılmadan oynayabilirler. Ancak sizin de sıkılmadan çocuğunuzla oyun oynayarak keyifli vakit geçirmeniz önemli. Çünkü sizin sıkılmanız çocuğunuz tarafından da fark edilecektir. Bunun için daha kısa süreli ama çeşitli oyunlar oynamayı deneyebilirsiniz. Birbirinizle oynarken nelerden en çok keyif aldığınızı birlikte deneyerek keşfedebilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanarak yeni oyunlar üretebilir, mümkünse diğer aile üyelerini de oyununuza dahil ederek farklılık yaratabilirsiniz

Vakfımıza gösterdiğiniz ilgi için teşekkür eder, bebeğinizle birlikte mutlu günler dileriz.

AÇEV

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