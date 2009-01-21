Çocuğumla nasıl oyun oynamalıyım?

Oyun oynamanın çocuk gelişimindeki rolü ebeveynler tarafından bazen atlanabiliyor.



İstanbul Parenting Class’tan Gelişim Uzmanı Psikolog Sinem Olcay Milliyet , “Oyun, çocuklara kim olduğunu, neler yapabildiğini ve etrafındaki dünya ile nasıl etkileşime geçeceğini öğretme fırsatı sunduğu için çok faydalıdır” diyor ve oyun üzerine merak edilenleri anlatıyor.



Ebeveynler genelde oyunun çocuklar için içgüdüsel bir şey olduğuna inanır yani bir yetişkinin yardımı olmadan da çocuğun kendi kendine oyun oluşturabileceğini düşünür. Çok küçük çocukların kendi kendilerine oyunlar başlattıkları doğrudur ama bir çocuğun oyun yaratma konusundaki içgüdüsü yavaş yavaş yok olur. O nedenle ebeveynlerin çocuklarıyla oyun oynamaları çok önemlidir.



Oyunla çocuğunuzun günlük problemleri çözmesine, düşünceleri test etmesine ve hayal gücünü keşfetmesine yardımcı olabilirsiniz.



Yetişkinlerle oyun, çocuğun düşüncelerini, duygularını ve ihtiyaçlarını anlatabilmesine yarayacak şekilde bir kelime hazinesi geliştirmesini teşvik eder.



Oyun; sıra beklemeyi, paylaşmayı ve başkalarının hislerine özen göstermeyi öğreterek çocukların sosyal becerilerini artırır.



Oyun oynarken çocuğunuzda özgüven ve yeterlilik hissini teşvik etmiş olursunuz. Oyun, çocuğunuzla aranızda sıcak ilişkiler ve güçlü bağlar kurmak için çok faydalıdır.

Araştırmalar, küçükken anne babasıyla rol yapma ve hayal gücüne dayalı oyunlar oynayan çocukların ileride daha yaratıcı olduklarını ve daha az davranış problemi sergilediklerini gösteriyor.



Anne babalar nelere dikkat etmeli?



Lider olmasını sağlayın



Çocuğunuzla oyun oynamanın ilk adımı, kendi fikrinizi empoze etmek yerine çocuğunuzun liderliğini, fikirlerini ve hayal gücünü takip etmektir. Komut vererek aktiviteleri organize etmeye çalışmayın. Onun yerine, çocuğunuzun hareketlerini taklit edin ve onun size söylediklerini yapın. Ona kendi hayal gücünü deneyimleme fırsatı verdiğinizde çocuğunuz oyunla daha çok ilgilenmeye ve daha yaratıcı olmaya başlayacak.



Oyunun hızını belirlesin



Küçük çocuklar oyun oynarken, aynı aktiviteyi tekrar tekrar yapar. Çünkü çocuklar başarabilmek için aynı şeyi pek çok kez tekrarlamaya ihtiyaç duyar. Eğer henüz hazır değilken yeni bir şeyi denemeye itilirlerse kendilerini yetersiz hissedebilirler ya da hayal kırıklığına uğrayıp sizinle oynamaktan vazgeçebilirler. O nedenle, oyunun hızını çocuğunuzun temposuna uydurduğunuzdan emin olun. Oyunun temposunu ona uydurmak çocuğunuzun dikkat süresini genişletir.



Verdiği ipuçlarına dikkat!



Çocuğunuzla oynarken size verdiği ipuçlarını takip edin. Eğer sizin önerdiğiniz oyunla ilgilenmiyorsa çocuğunuzun yapmayı istediği bir aktiviteye geçin. Ona periyodik olarak yeni aktiviteler sunabilirsiniz ve ona karşılık verebilirsiniz.



Rekabete girmeyin



Pek çok ebeveyn farkında olmadan çocuklarıyla rekabet eder. Oynarken çocuklarına oyunu kuralına göre oynamayı ya da kaybetmeyi öğretme gereği duyarlar ya da oyunda kendilerine düşen kısmı o kadar iyi yaparlar ki çocuğun kendini yeterli hissedebilmesine fırsat vermezler. Oyun, kontrolü çocuğa vermenin ve kendi kurallarını uygulamasının güvenli olduğu tek zamandır.



Yaratıcılığını övün



Oyun oynarken onu yargılamayın, düzeltmeyin ya da onunla zıtlaşmayın. Önemli olan çıkan ürünün ne olduğu değil çocuğunuzun yaratıcılığıdır. Çocuğunuzun düşüncelerini ve davranışlarını övmenin yollarını bulmaya çalışın. Odaklanma, kararlılık, problemi çözmek için çabalama, yaratıcılık, duygularını ifade etme, işbirliği yapma, motivasyon ve özgüven gibi birçok beceriyi övebilirsiniz.

