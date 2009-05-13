Çocuğuma zaman ayıramıyorum

Soru: Ben çalışan bir anneyim, çocuğumla yeteri kadar zaman geçiremiyorum. Bu nedenle işe gittiğimde de kendimi sürekli suçluyorum. Çevremde çocuğumdan çok işimi sevdiğimi söyleyen aile büyüklerinin de olması suçluluk duygumu arttırıyor. Bu duygumu çocuğum anlar mı, ya da o da beni suçluyor mudur? Bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.



Gönderen: Nilgün G.



Cevap



Sayın Nilgün Hanım,



Çalışan bir anne olarak yaşadığınız duyguları ve zorlukları bizimle samimiyetle paylaşmışsınız. Çocukların gelişiminde çocuğun yakın çevresi çok önemlidir. Ancak değişen yaşam koşulları, çocuğun yakın çevresine daha küçük yaştan itibaren anne-babaya ek olarak onun bakımında ve gelişiminde önemli rol oynayacak “bakıcı/dadı/çocuk bakım ve eğitim elemanları” nın dahil olmasına neden olmuştur.



Çocuğuna tüm gün kendisinin bakamıyor olması bazı annelerde suçluluk duygusu yaratabilir. Ama aynı zamanda çalışmak zorunda olan veya çalışmak isteyen bir annenin çalışmaması da onda sosyal ve duygusal endişeler doğurabilir veya kariyer kaygılarına neden olabilir. Bu tür kaygı ve endişeler de çocuğa olumsuz yansıyacaktır. Çocuklar her zaman kendi ile barışık ve mutlu bir anneyi tercih ederler.



Anne baba ve çocuk ilişkisinde çocukla geçirilen zamanın miktarından öte kalitesi büyük önem taşımaktadır. Bütün hafta çocuğunun yanında olmak ama nitelikli zaman geçirmemek yerine, akşamları ve hafta sonları çocuğa odaklanmak çocuğun gelişimini daha fazla destekleyecektir.

Annelerde suçluluk duygusu bazen ağır basabilir. Örneğin; çocuklar belli zamanlarda anne/babalarından ayrılırken tepki gösterebilir, onları gördüklerinde ise kendilerine bakan kişiden ayrılmak istemeyebilir. Bunlar anne babayı üzecektir. Böyle durumlarda aslında çocuğun kendisine bakan kişiyi bu kadar sevdiği için sevinilmelidir. Ancak anne baba çocuk ile daha çok birlikte olmalı ve vakit geçirmelidir.



Ayrıca kadınların çalışma hayatında aktif ve üretken olmaları, sizin buna bizzat örnek teşkil etmeniz çocuğunuzda buna yönelik doğru bir algının gelişmesinde de önemli olacaktır. Günümüzde bu konuda çocuklara örnek teşkil edebilmek onların ilerideki hayatlarında olumlu etkiler yaratacaktır.



Bu noktayı gözden kaçırmadan evde çocuğunuza bakan kişinin de çocuğunuzun ihtiyaçlarını eksiksiz karşıladığına inanır ve güvenirseniz, yaşadığınız bu duyguların üstesinden daha kolay gelebilirsiniz.



İlginize teşekkür eder, çocuğunuzla birlikte mutlu günler dileriz.

