Çocuğuma nasıl tuvalet eğitimi vermeliyim?

Soru: Erkek çocuğum var tuvalet eğitimi almasına çabalıyorum yemeklerden sonra karşı çıkıyor ne yapabilirim bir de henüz konuşmuyor, kelime biliyor, cümle kurmuyor. Doktora götürmeme gerek var mı? Boyu 85 cm., kilo 14. Normal mi, çok geç mi kaldık yardımcı olursanız sevinirim sevinirim.



Gönderen: Nursel K.



Cevap



Sevgili Nursel Hanım,



Tuvalet eğitimi, çocuğun hiçbir kimsenin yardımı ve hatırlatması olmadan, kendi kendine tuvaletinin geldiğinin farkına varıp, tuvalete gidip tuvaletini yapabilmesi olarak tanımlanıyor. Yani çocuğunuzun tuvalete gitme davranışını kontrol edebilmesidir. Tuvalet eğitimi, anne babaların çocuğunun çişinin geldiğini fark edip onu uyararak tuvalete göndermesi değildir.

Tuvalet eğitimi için çocuğun 2-2,5 yaşına gelmesi beklenmelidir. Çünkü çocuğunuzda tuvaletini yapmayla ilgili organlar bu yaşlar civarında gelişir. Bu yaşlardan önce çocuk tuvaletinin geldiğini hissetse bile tutamaz. Çocuğunuzun tuvaletinin geldiğinin farkına varması, farkına vardıktan sonra tutabilmesi ve gidip yapabilmesi, bu işlemin tümü ile ilgili organlarla (böbrek, karın kasları, sidik torbası) beyin arasındaki sinyallerin gidip gelebilmesi için yeterli gelişimin tamamlanmış olması gereklidir.



Genellikle halk arasında tuvalet eğitimine başlamak için daha erken yaşlar düşünülür. Örneğin; 1-1,5 yaş gibi, hatta daha kundaktan alıştırdığını iddia eden anneler bile vardır. Ancak 2-2,5 yaş öncesinde annenin belirli saatlerde çocuğunu tuvalete oturtması, bezini açması veya çocuğun hareketlerinden tuvaletinin geldiğini anlayıp tuvalete götürmesi tuvalet eğitimi değildir. Çünkü, bu durumlarda çocuğun tuvaletini yapması kendi kontrolü altında değildir.

2-2,5 yaşından önce çocuk tuvalet eğitimi için zorlanmamalıdır. Zorladığınızda siz ve çocuğunuz arasında bir mücadele olabilir. Tuvalet eğitimi 1-1,5 yaşlarında verilmeye çalışıldığında hem siz hem de çocuğunuz gereksiz yere üzülmüş ve zorlanmış olacaksınız. Ayrıca erken yaşta zorlamayla yapılan tuvalet eğitiminin daha sonraki yaşlarda bazı davranış ve kişilik bozukluklarına da yol açtığı yapılan araştırmalarda saptanmıştır. Örneğin; çok erken yaşlarda zorlanarak alıştırılan çocuklar daha büyük yaşlarda altlarına yeniden kaçırabilirler.

Dil gelişimi ile ilgili olarak çocuğunuzun yaş dönemi özelliklerini internet sitemizden anne babalar için-gelişimin temel taşları bölümünden öğrenebilirsiniz.



İlginize teşekkür eder, ailenizle birlikte mutlu ve sağlıklı günler dileriz.

