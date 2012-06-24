Çocuğu olunca 700 bin liralık tazminat davası açtı

Kemal Demirtaş vazektomi operasyonu geçirmesine rağmen eşi hamile kalıp Aslı adında kız çocuğu dünyaya getirince Sağlık Bakanlığı’na rekor bir tazminat davası açtı.

Milliyet'in haberine göre, Bursa’da eşi Kemal Demirtaş’ın vazektomi (sperm kanallarının bağlanması) operasyonu geçirmesine rağmen hamile kalan 36 yaşındaki Gülcan Demirtaş, zorlu geçen sezaryanla kız bebek dünyaya getirdi. Sezaryen sırasında aşırı kan kaybettiği için rahimi alınma tehlikesi ortaya çıkan Gülcan Demirtaş, bebeklerinin sağlıklı olmasından dolayı rahat bir nefes alırken, Kemal Demirtaş Sağlık Bakanlığı hakkında toplam 700 bin TL’lik dava açtı.

Duyduğuna inanamadı



Bursa’da daha önce yaptığı 2 evlilikten 2 kız ve 1 oğlu bulunan 50 yaşındaki Kemal Demirtaş, 7 yıl önce Gülcan Demirtaş ile evlendi. Bu evliliğinden bir kızı olan Kemal Demirtaş sperm kanallarını Çekirge Devlet Hastanesi’nde 2010 yılının haziran ayında geçirdiği 2 saatlik bir ameliyattan sonra bağlattı. Çift, doktorların “Yüzde 100 sonuç alacaksınız” sözleri üzerine cinsel yaşamlarını korunma gereği duymadan sürdürdü. Aradan 1.5 yıl geçtikten sonra geçtiğimiz Aralık ayında Gülcan Demirtaş’ın hamile olduğunu öğrendi. Duyduklarına inanamayan Demirtaş, eşinin kendisinden şüpheleneceği endişesine kapılınca bunalıma girerken “Artık bu şüpheye dayanamıyorum” diyerek eşinin tahlil yapmasını istedi. Demirtaş’ın spermlerin yüzde 70 aktif olduğunu ortaya çıktı.

Eşi az kalsın ölüyordu

Demirtaş, geçtiğimiz pazartesi günü 3 kilo 800 gram ağırlığında Aslı adını verdikleri kızını dünyaya getirdi. Ameliyatta aşırı kan kaybettiği için ölüm tehlikesi geçiren ve doktorların kanamayı durdurmak için bir ara rahimini dahi almayı düşündüğü Gülcan Demirtaş, 24 saat yoğun bakım ünitesinde tutulduktan sonra taburcu edildi.

Kızlarının sağlıklı olduğunu öğrenince rahatlayan Kemal Demirtaş, kendisine başarısız vazektomi operasyonu yapıp istemediği halde çocuk sahibi olmasına neden olmakla suçladığı Sağlık Bakanlığı için 500 bin TL’si manevi, 200 bin TL’si ise maddi olmak üzere toplam 700 bin TL’lik tazminat davası açtı. Demirtaş, şöyle konuştu: “Yaşanan bu olaylardan sonra insanlar katil de olabilirdi. İşin bir başka kötü tarafı karımı sezaryan sırasında kaybediyorduk. Bu işin peşini bırakmayacağım.”