Çocuğu komşuya emanet etmek yasak!

İngiltere'de işe giderken çocuklarını birbirlerine emanet eden iki anneye 'yasadışı' davrandıkları gerekçesiyle dava açıldı.



İngiltere’de iki anne birbirlerinin çocuklarına baktıkları için mahkemelik oldu. Davanın sebebiyse çocuk bakma sertifikasına sahip olmamak ve bu bakıcılık işini kayıtlara geçirmemek. Boş vakitlerinde birbirlerinin çocuklarına göz kulak olan bu iki çalışan anne, bunun için para ödemediklerini sadece birbirlerine yardım ettiklerini söylüyor. Ancak İngiltere’de bu konuda yasalar net: Bir başkasının çocuğuna ücretsiz olarak iki saatten fazla bakmaya izin verilmiyor.



Kimliği açıklanmayan bu iki kadın aynı anda anne olmuşlar. Çocukları bir yaşına bastığında çalışmaya karar veren anneler, aynı şirkette, aynı işi, yarı zamanlı olarak dönüşümlü yapıyorlar. Çok yakın arkadaş olan iki kadın çalışmadıkları zamanlarda birbirlerinin çocuklarına göz kulak olmak için anlaşmışlar. Çocuklarını da iki kardeş gibi yetiştirmişler. Birbirlerinden para almasalar da yasalar, aralarındaki ‘dönüşümlü çalışma anlaşması’nı ‘ödül’ olarak yorumlayınca haklarında dava açılmış. ‘Ödül’ yasalarda sadece para ödemeyi değil, hizmet veya mal sağlamayı da kapsıyor. Yasak, büyükanneler gibi akrabalar dışında çok yakın arkadaşlar da dahil kayıtlı çocuk bakıcısı olmayan herkes için geçerli. İş arkadaşlarından alınan bilgiye göre, kadınlar çocuklarını şimdi resmi çocuk bakıcılarına teslim etti. Bu az bilinen kanunlar nedeniyle İngiltere’de bir çok kadın başkasının çocuğuna bakmakta yardım ederek bilmeden yasadışı harekette bulunuyor.



Destek kampanyası başladı



Mahkemeye çıkacak olan iki kadına destek için bir kampanya başlatıldı. Kampanyada kanundaki ‘ödül’ teriminin ‘para ve hediye’ye çevrilmesiyle yasa boşluğunun düzeltileceği savunuluyor. Kampanyayı yürütenler, İngiliz hükümetine, yazdıkları dilekçeyle ‘Hükümetin kadınları işe dönmeye teşvik ettikleri bir dönemde, çıkarılan tüm bu engeller niye?’ sorusunu yöneltiyor. Ülkenin , Çocuktan Sorumlu Bakanı Vernon Coaker ise, “Yasalardaki bu düzenlemeler, çocukların güvenliğini ve refahını sağlamak için var ama bunların çok çalışmak zorunda olan aileler için bir cezaya dönüşmemesi gerekir” derken bakanlığın yasa değişikliğini tartışacağını söylüyor. İki annenin bu zor durumdan kurtarılması için kampanya dilekçesinde şimdiden 1654 imza toplandı.



