Çocuğu, annenin feryatları kurtardı

T24 -

Olaydan önce öpücük



3 polis yaralandı

Çığlık engellemedi



‘Öcalan’ yürüyüşüne izin yok

Abdullah Öcalan’ın yakalanışının 11. yıldönümünde başta Diyarbakır olmak üzere çeşitli il ve ilçelerde kepenk kapatma eylemleri ve protestolar yapıldı.Diyarbakır, Şırnak, Batman kent merkezi ile ilçelerinde ve Mardin’in bazı ilçelerinde esnaf dün kepenk kapattı. Diyarbakır’da sadece kentin merkezindeki Yenişehir ilçesinde esnafın küçük bölümü işyerlerini açtı. Batman’da da sadece Valilik Konağı ile Turgut Özal Bulvarı üzerindeki alışveriş merkezleri açık kaldı.Şırnak’ta da esnafın yüzde 90’ı kepenk açmadı. Mardin’deki işyerleri açık tutulurken Nusaybin’de esnaf eyleme uydu. Siirt’te esnaf kepenk açarken Emniyet Müdürü Celali Topuz işyeri sahiplerini kutladı. Muş Bulanık’ta işyerleri açılmazken 15 Aralık’ta DTP’nin kapatılması protestolarında göstericilerin açık olduğu için yaktığı Manifaturacı Turan ve Metin Bilen’e ait işyerinin aynı durumda olduğu görüldü.Diyarbakır’da barikat kurup polise taşlı saldırıda bulunan eylemcilere biber gazı ve basınçlı suyla müdahale edilirken Bağlar Emek Caddesi’nde 500 kişi sloganlar attı. Eyleme BTP Batman Milletvekili Bengi Yıldız ile vekilliği düşürülen Aysel Tuğluk da katıldı. Daha sonra ara sokaklarda barikat kuran göstericilere polis müdahale etti. Olaylardan önce polislerin kucaklarına aldığı çocuklar polisleri yanaklarından öptü.Diyarbakır Bağlar’da taş atan 12-13 yaşlarında bir çocuk müdahale edilince eve kaçmak istedi. Yakalanan çocuğun annesi de gözyaşlarıyla “Kurban olayım bırakın, oğlumu bırakın. Bir daha olursa cezasını ben vereceğim. O benim tek oğlum” diyerek polise yalvardı. Polis çocuğu olaylara karışmama sözü alarak serbest bıraktı. Kentte 20 kişi gözaltına alındı. Polise taş attıkları gerekçesiyle Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde kalan çocuklardan 27’si dün iki günlük açlık grevine başladı.Hakkâri’de kucağında bebekle yürüyen bir kadın da gözyaşartıcı bombalardan etkilendi. Yere yığılan kadına ve bebeğe çevredekiler yardım etti. Akşam saatlerindeki eylemlerde de göstericiler polise taş attı. Taş darbeleriyle biri ağır olmak üzere 3 polis yaralandı. PKK yandaşları, Yüksekova’yı yine savaş alanına çevirirken zaman zaman silah sesleri duyuldu.10 kişinin gözaltına alındığı Mersin’de Siteler Polis Merkezi’ne götürülmek istenen 15 yaşındaki bir çocuğun annesi çığlık atarak, oğlunu polislerin elinden almaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Gözaltına alınan 15 yaşındaki başka bir çocuk için Siteler Polis Merkezi’ne gelen bir anne de “Öldürün bu hayırsız evladı. Siz öldürmeyecekseniz ben öldüreceğim. Neden polislere taş atıyormuş” diyerek çocuğa saldırmak istedi. Polis anneyi uzaklaştırdı.Mersin’de akşam 60 kişilik grup Siteler Polis Merkezi’ne havai fişek ve molotof kokteylleri fırlattı.Polisler, gaz bombasıyla karşılık vererek saldırganları uzaklaştırdı.Diyarbakır’da polislere taş atan çocuğun annesi,?“O?benim tek oğlum.?Kurban olayım bırakın. Bir daha atarsa cezasını ben vereceğim” dedi.?Polis de söz alınca çocuğu bıraktı.Şırnak Cizre’de gösteriler okul saatine denk gelince, panzer üzerinde bulunan bir polis, eylemlere mola verilmesi çağrısı yaptı. Göstericiler de buna uydu. Mola sonrası gösteriler devam etti.PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın yakalanışının 11. yıldönümünü protesto gösterileri, İstanbul’da önceki geceden başladı. Gruplar Gaziosmanpaşa ve Altınşehir’de yollara çöp konteynerleri ve pazar tahtalarıyla barikat kurarak polisle çatıştı.Dün de Barış ve Demokratik Çözüm Platformu Taksim’de toplanıpGalatasaray’a yürümek istedi. Yürüyüşe izin vermeyen polis açıklamanın Taksim Meydanı’nda yapılmasını istedi. Polis ile platform yöneticileri arasında uzun süren görüşme sonunda göstericiler, Taksim’de oturma eylemine başladı. Ancak 15 dakika sonra sağanak yağış başladı. Bunun üzerine platform yöneticileri, Taksim’de basın açıklaması okunmasına karar verdi.Platform sözcüsü Yaman Yıldız’ın okuduğu açıklamaların ardından grubun dağılması istendi. Buna rağmen Tarlabaşı Bulvarı’na doğru Öcalan lehine sloganlar atan topluluk yürümeye başladı. Çeşitli sloganlar atan, trafiği kapatan ve bazı araçlara zarar veren gruptakiler, emniyet güçlerinin gaz bombası da kullandığı müdahalesiyle ara sokaklara dağıldı. Ara sokaklarda yüzlerini bezlerle örtenlerden oluşan küçük gruplar, polise taş atarak karşılık verdi. Atılan taşlar sebebiyle kolunda kırık oluşan Beyoğlu Güvenlik Büro Amiri Nazım Dorak ile atılan taşlardan yaralanan bir polis memuru ve bazı vatandaşlar, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Ara sokaklarda toplanmak isteyen küçük gruplar ise polisin müdahalesiyle dağıtıldı.