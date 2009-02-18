Çocuğu anaokuluna gitmeye nasıl ikna ederim?

Soru: Merhaba, 24 aylık bir oğlum var, bakıcısı ayrıldığı için 8 gün önce onu anaokuluna tam zamanlı (07:30-19:00) olarak vermek zorunda kaldık. Bunun onun için daha iyi olacağı kanısındayım; fakat sabahları işe gitmek üzere onu okula bıraktığımızda arkamızdan çok ağlıyor, zor durumda kalıyoruz. Ona üzerimdeki bu sosyal sorumluluğu ve gitmek mecburiyetinde olduğumu nasıl anlatabilirim. Bana yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Teşekkürler.



Gönderen: Nazan İ.



Cevap



Sevgili Nazan Hanım,



Çocuğunuzun hayatında beklenmedik durumlar yaşandığını belirtmişsiniz. Aynı süre içerisinde hem bakıcısından ayrıldığını hem de okul hayatına başladığını söylemişsiniz. Çocuğunuzun yaşadığı bu değişiklikleri de düşünürsek, sizden ayrılmakta zorluk yaşaması çok doğaldır. Çocuklar 13-24 ay arasında ayrılık endişesi yaşarlar ve çoğu bebek, anne ve babasından ayrıldığında üzüntü yaşamaya başlar. Oğlunuz hem yabancı bir ortama girme korkusu hem de sizden ayrılma endişesini aynı anda yaşamaktadır. Bu durumda arkanızdan ağlaması oldukça normal bir durum.



Oğlunuzun bu duruma alışması zaman alacaktır. Bu süreçte anlayışlı ve sabırlı olmaya çalışın, çok büyük ve olumsuz tepkiler vermeyin. Örneğin, "Biliyorum benden ayrılmak istemiyorsun. Ama merak etme akşam olduğunda seni almaya geleceğim, seni seviyorum." gibi. Net bir şekilde döneceğinizi söyleyin. Ayrıca, ‘okula bırakmak yerine’, ‘seni okula götüreceğim’ deyin. Bu yaştaki çocuklar kelimelerin ikincil (mecazi) anlamlarını anlayacak zihinsel ve dil gelişimine sahip olmadıklarından, onu okula bırakacağınızı söylediğinizde onu terkedeceğinizi düşünebilir. Kısaca bırakmak onun için terk edilmek anlamına gelebilir.



Bunun yanında siz etrafındayken güvende hissetmesini sağlayın. Onu sevdiğinizi söyleyin. Önce kısa süreli ayrılıklarla başlayın. Kapının arkasına veya başka odaya geçin daha sonra da kısa süreli evin dışına çıkın. O fark etmeden kaçmayı denemeyin. Sizi göremediğinde daha fazla güveni sarsılacaktır. Güvenli ellere bıraktığınızda suçluluk hissetmeyin.



Kendi duygu ve endişelerinizi de gözden geçirin. Siz ne kadar hazırsınız bu ayrılığa bir düşünün. Çocuk sizin endişeli olduğunuzu hissederse, endişelenecek bir durum olduğu mesajını alır. Beraberinde korku ve endişe duymaya başlar. Zamanla verdiğiniz sözleri tuttuğunuzu ve söylediğiniz zamanda geldiğinizi öğrenince arkanızdan ağlamalar azalacak, okula da uyum sağlamaya başlayacaktır.



Mutluluklar dileriz...



AÇEV

