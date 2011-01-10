Çocuğu aile kuramadığı için elinden alındı

T24 - Bahar Göçer "bakamıyorum" diyerek 3 çocuğunu devlete verdi. Büyük oğlu hapiste, kızı da yurtta. 6'ncı çocuğu ise aile kuramadığı için elinden alındı





Almanya'da yaşayan Bahar Göçer, 5 çocuğundan 3'ünü "Bakamıyorum" diyerek Alman Gençlik Dairesi'ne verdi. Büyük oğlu da hapse düştü. Küçük oğlu üvey babayla birlikte yaşamak istemediği için eşiyle ayrı evlerde oturan Göçer, bu duruma rağmen 6'ncı çocuğu doğurdu. Meryem adı konulan ve annesinin yüzünü dahi görmediği bebeğe, devlet hastanede el koydu. Hannover kentinde yaşayan Bahar Göçer'in ilk eşinden 21 ve 16 yaşındaki iki oğlu ve 15 yaşında bir kızı, ikinci eşi Mustafa Göçer'den de 3 ve 2 yaşında iki kızı oldu. Akşam gazetesinde yayımlanan haber şöyle:





ÜÇÜ DEVLETTE



Bu süreçte büyük oğlu hapse düştü. 15 yaşındaki kızı Alman Gençlik Dairesi'ne başvurdu ve yurtta kalmaya başladı. Bahar Göçer, küçük kızlarını da "Bakamıyorum" diyerek daireye teslim etti. Küçük çocuklar, Alman ailelerin yanına yerleştirildi. Geriye bir tek 16 yaşındaki küçük oğlu kalmıştı. O da üvey babayla bir arada yaşamak istemedi. Bunun üzerine Bahar ve Mustafa Göçer, ayrı yaşamaya başladı. Ardından Bahar Göçer 6'ncı çocuğuna hamile kaldı. Doğum bir ay önce gerçekleşti, Göçer'in kızı oldu. Ancak Alman Gençlik Dairesi, diğer çocuklarına bakamayan Göçer'in bebeğine, doğumdan yarım saat sonra, hastanede el koydu. Gerekli düzenlemeleri doğum öncesinde yapan, hastane yetkililerine haber veren ve ambulansı ayarlayan Gençlik Dairesi, babasının görmesine izin vermeden yeni doğan bebeği alıp götürdü.





'AİLE KURAMADINIZ'



Daire, mahkeme kararıyla yaptığı bu işleme de, şu gerekçeyi gösterdi: "Diğer çocuklarınıza bakamıyorsunuz. Siz aile kuramamışsınız." Bahar Göçer ise, ikinci eşinden olan Elfidan (3) ve Rabia'yı (2) bakamadığı için Gençlik Dairesi'ne verdiğini kabul ederek, "Diğer kızlarıma bakabilecek durumum yoktu fakat bu bebeğe evimde bakabilecek durumdayım. Her şeyini hazırlamıştım. Daha kokusunu bile içime sindiremeden elimden aldılar. Alman ailelere verilen iki kızımı ayda bir görme hakkım var ancak göstermiyorlar" dedi. 16 yaşındaki oğlunun eşini evde istemediğini dile getiren Göçer, "Oğlum eşim ile aynı evde kalmamıza onay vermiyor. Biz de ayrı ev tuttuk. Gençlik Dairesi bu durumu bahane gösteriyor ve 'Siz aile bile kuramamışsınız' diyor. Ben 16 yaşımda çalışmaya başladım ve son 12 yıldır taksi şoförlüğü yapıyorum. Hamile kaldığımdan bu yana çalışamıyorum. Daireden çocuğumu geri vermesini istiyorum" diye konuştu. Hannover'deki Türk avukat Adnan Kuybu, mahkeme kararını incelediğini belirterek, annenin itiraz etme hakkı bulunduğunu ve rapordaki iddiaları çürüttüğü takdirde çocuklarını alabileceğini söyledi.





Paramız yok ama aklımız var bebeği 'planlayarak' yaptık!



Ellerinden alınan bebeği "planlayarak" yaptıklarını belirten baba Mustafa Göçer ise şunları söyledi: "Paramız yok diye akılsız da değiliz. Çocuğu bilinçli olarak yapmıştık. Annelik babalık hakkımız elimden alınmış, ekonomik sebepler ve ayrı evlerde oturmamız bahane gösteriliyor. 10 yıldır alçı dekorasyon işleri yapıyorum, ufak bir dükkânım da var. Ancak ekonomik olarak güçlü değilim. Avukat yardımına ihtiyacımız var."