Çocuğa uygun oyuncaklar hangileridir?

Soru: Sayın yetkili, bebek ve çocuklar için uygun olan oyuncaklar ve oyuncak seçimi ile ilgili yardımcı olabilirseniz severim.



Gönderen: Pınar Ç.



Cevap



Sayın Pınar Hanım,



Gelişim Zihinsel, Bedensel, Sosyo-Duygusal ve Dil gelişimi olarak dört alanda ilerler. Oyunun gelişimin her alanına etkisi büyüktür. Oyuncak seçimi yapılırken çocuğun içinde bulunduğu yaşın özellikleri bilinmelidir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiyi internet sitemizden Anne Babalar için- Gelişimin Temel Taşları- Gelişimi Desteklemek için Neler Yapılabilir? Bölümünden edinebilirsiniz.



Yaş dönemlerine göre bir takım oyuncak önerileri aşağıdaki gibidir:



0-6 ay: Yatağın yanına asılan bez kitaplar, yatağın üzerine asılan dönence, çocuğun rahatça tutabileceği değişik boyut ve şekillerde çıngıraklar, ayna, farklı büyüklükteki toplar, basınca veya sıkınca ses çıkaran oyuncaklar.



6-12 ay: Küpler, yumuşak bebek ve hayvanlar, farklı büyüklükteki toplar, iç içe geçen kutular, üst üste takılan halkalar, basit çizim ve renkli resimlerin olduğu kitaplar; sesli ya da müzikli kitaplar, deliklerden atılabilen şekiller, vurunca ya da basınca ses çıkaran oyuncaklar, suya dayanıklı banyo yaparken kullanabilecek plastik oyuncaklar.



12-36 ay: İtmeli, çekmeli oyuncaklar, farklı sayıda parçaları olan yap bozlar, boyalar (parmak boya, pastel boya, boya kalemleri) ve boyama kitapları, oyun hamuru; mutfak seti, doktor malzemeleri, tamir aletleri, araba, kamyon, uçak, tren, top, el kuklaları, üst üste takıp çıkarılabilen bloklar, bisiklet, kova, kürek, telefon, resimli hikaye kitapları, müzik aletleri (davul, piyano, marakas, flüt), oyuncak bebek arabası, eşleme kartları, çeşitli hayvan figürleri.

36-72 ay: minyatür oyuncaklar (ev eşyaları, çiftlik seti, askerler gibi), kostümler, oyun hamuru, boyalar, farklı sayıda parçaları olan yap bozlar, basit kutu oyunları (kart eşleme, renk-şekil-sayı kavramlarının öğretildiği oyunlar gibi).



Mutlu günler dileriz.

