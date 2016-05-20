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Çocuğa tacizden cezaevine girdi, tahliye oldu yine yaptı

Bursa'da daha önce küçük çocuğu taciz etmekten 7 yıl cezaevinde kalan kişi, iki küçük çocuğa cinsel organını gösterdi

http://cmk.t24.com.tr/mmk/upload.php?for=story

20 Mayıs 2016 23:07

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, küçük yaştaki çocuğu taciz etmekten mahkum olup 7 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan ve iki kız çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 29 yaşındaki S.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA'nın haberine göre, küçük bir kız çocuğunu taciz etmek suçundan 7 yıl cezaevinde yattıktan sonra bir süre önce tahliye edilen S.O., önceki  akşam Yenişehir ilçesine geldi. S.O., Yenişehir Kurtuluş Mahallesi Özsöz Sokak’ta 7 yaşındaki bir kıza cinsel organını gösterdi. 

Daha sonra yan apartmanın bahçesine geçen S.O., başka bir çocuğuna da aynı hareketi yaptı. Çocukları bakkala götürmek vaadiyle oturdukları sokaktan uzaklaştırmak isteyen S.O.’yu gören sokak sakinleri, polisi arayarak ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen polis, S.O.’yu gözaltına aldı.

İznik Sanayi Çarşısı’nda çalıştığı öğrenilen S.O., Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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