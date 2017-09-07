T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Çocuğa tacizden 19 yıl cezası olan hükümlü lunaparkta yakalandı

Parkta kurulan lunaparkta 4 yıldır çalıştığı tespit edildi

07 Eylül 2017 03:33

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel tacizden hakkında kesinleşmiş 19 yıl hapis cezası bulunan 38 yaşındaki Cemal S., lunaparkta çalışırken yakalanıp, tutuklandı.

İstiklal Mahallesi Park İncirliova'da bugün saat 11.30 sıralarında GBT (Genel Bilgi Taraması) sorgusu yapan polis ekipleri, Manisa'da küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel taciz suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Cemal S.'yi gözaltına aldı.

Parkta kurulan lunaparkta 4 yıldır çalıştığı tespit edilen Cemal S., emniyete götürüldü.

Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cemal S., çıkarıldığı mahkemece tutumklanarak cezaevine kondu.

ETİKETLER

tacizçocuk19 yıllunapark

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24