Çocuğa sigara içirdi, 18 ay hapis yatacak

Britanya’da, 3 yaşındaki kıza sigara içiren bir adam 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Greame Conroy adlı adamın yakılmış bir sigarayı kız çocuğuna verdiği ve içine çekmesini istediği, 14 yaşındaki bir çocuğun da cep telefonu kamerasıyla olayı filme almasını istediği belirtildi.



Conroy, 16 yaşındaki bir görgü tanığının olayı polise bildirmesi üzerine tutuklandı.



Görgü tanığı, küçük kızın sigarayı bitirdiğini ve bir tane daha istediğini, alamayınca ağladığını, bunun üzerine adamın bir tane daha verdiğini anlattı.



