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Yaşam

ÇOCUĞA SALDIRAN PİTBULL BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ İSTANBUL (A.A)

03 Ağustos 2011 12:25

-ÇOCUĞA SALDIRAN PİTBULL BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ İSTANBUL (A.A) - 03.08.2011 - Bağcılar'da Pitbull cinsi köpek 9 yaşındaki kız çocuğuna saldırdı. Küçük kızı bacaklarından yaralayan köpek, vatandaşlar tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evlerinin önünde oturan Nazlıcan Tatlısu'ya (9), sahibi henüz belirlenemeyen Pitbull cinsi bir köpek saldırdı. Küçük kızın çığlıkları üzerine yardıma gelen komşuları, köpeği sopayla engelleyemeyince Nebi Doğutaş (35), köpeği bıçaklayarak öldürdü. Köpeğin saldırısı sonucu yaralanan Nazlıcan, ailesi tarafından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan ve bacaklarından yaralandığı belirtilen küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.  Polis, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

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