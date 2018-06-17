Çocuğa menenjit teşhisi koyuldu; temastaki onlarca kişiye de tedavi uygulandı

Ali KADI/NİĞDE,(DHA)-NİĞDE\'de menenjit teşhisi konulan 12 yaşındaki çocukla temasa geçen ailesi ve köylülere antibiyotik tedavisi uygulanmaya başlandı.

Kızılören köyünde oturan ve ateşlenince ailesi tarafından Niğde Ömer Halisdemir Hastanesi\'ne götürülen ismi açıklanmayan çocuğa menenjit teşhisi konuldu. Ardından da tedavisi için Ankara\'ya sevk edildi. Menenjitin temas, öksürük, hapşırık yoluyla insandan insana bulaşabilen bir hastalık olması nedeniyle teşhisin ardından çocukla yakın temasta bulunan ailesine ve temas ettiği herkese tedbir amaçlı UMKE ekipleri tarafından antibiyotik tedavisi uygulanmaya başlandı.

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