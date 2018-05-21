Çocuğa istismar haberinden etkilenen üniversiteli, dizi film çekti

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da babasının 4 yaşındaki kızına cinsel istismarı haberini okuyan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) öğrencisi Özge Gül, gerçek hikayelere dikkat çekmek amacıyla Türkiye\'nin ilk öğrenci yapımı psikolojik dizisine imza attı.

AÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü öğrencisi Özge Gül, Antalya\'da babasının 4 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğuna yönelik haberi gazetede okuyunca, istismara uğrayan çocukların dramına dikkati çekmek amacıyla dizi film çekmeye karar verdi. Gül, farklı bölümlerden 12 arkadaşının desteğini de alarak yola çıktı. Her bölümünde gerçek hayatta yaşanan olayları ve karakterleri ele alan ve adını \'İnsan\' koyduğunu dizinin 6 bölümünü arkadaşlarıyla çeken Özge Gül, ilk bölümde 7 yaşında cinsel istismara uğramış \'Eylül\' ve monoton bir hayat yaşayan \'Psikolog Zeynep\'in karşılaşmalarını, sonrasında gelişen olayları el aldı. Dizinin ilk bölümü 18 Mayıs tarihi itibariyle sosyal medya kanallarında yayınlandı.

İLK ÖĞRENCİ YAPIMI PSİKOLOJİK DİZİ

Türkiye\'nin ilk öğrenci yapımı psikolojik dizisine imza atan yönetmen ve senarist Özge Gül, “Yanımızda çocuklar istismar ediliyor ve biz sadece bunu okumakla kalıyoruz. O kadar çocuğun canı yanıyor, sadece izliyoruz. Sinema okuyorum, bu durumu sinema yoluyla insanlara aktarabileceğimi düşündüm. Arkadaşlarımla konuştum ve bana destek oldular. Ekip bir kişi dışında öğrencilerden oluşuyor. Özellikle öğrencileri seçtim, çünkü beni daha iyi anlayabileceklerini düşündüm\" dedi.

YAPIMCILARDAN SİNEMA TEKLİFİ

Öğrenci oldukları için çekimler esnasında yardım bulamadıklarını aktaran Gül, teknik eksiklerinin çok fazla olduğunu söyledi. Gül, “Teknik bir sürü hatamız var ama ortada gerçek olan bir şey var. Özellikle internet dizisi olsun istedik. Sesimizi en gür ve rahat duyurabileceğimiz alan olduğu için internete yöneldik. Dizinin ilk sezonu 6 bölümden oluşuyor. İkinci sezonda da 6 bölüm olacak. Görüştüğümüz birkaç yapımcı oldu, hikaye ve anlatış tarzımızı beğenenler var. İkinci sezon için sinema filmi teklifi aldık\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI