Çocuğa erik kurşunu!

Emekli öğretmen Halil İbrahim Özyılmaz, evinin bahçesine erik koparmak için giren çocuklara av tüfeğiyle ateş açtı. Çocuklardan biri yaralandı.



Denizli’nin Yenişehir semtinde oturan 55 yaşındaki Özyılmaz, evinin bahçesine girdiğini iddia ettiği çocuklara tüfekle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalarla sırtından ve omzundan yaralanan 11 yaşındaki K.N. olay yerine çağrılan 112 Acil ekipleri tarafından Servergazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.



Polis ekipleri, Özyılmaz’ı gözaltına aldı. Yaralanan çocuğun babası Kemal N., belediyenin parkında oynayan çocukların, emekli öğretmenin evinin önünden geçerken ateş edildiğini iddia etti.



Halil İbrahim Özyılmaz ise polise verdiği ifadede, daha önce erik koparmak için bahçesine giren çocukları dün akşam da bahçede görünce sinirlerine hâkim olamayıp silahını ateşlediğini söyledi. (DHA)

