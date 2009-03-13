Çocuğa el yıkamayı öğretin

Çocuğunuzun kreşte hastalık kapmasın ıistemiyorsanız, onunla ilgilenirken, ellerinizi temiz tutmak için sık sık yıkayın.



Son günlerde salgın halini alan ve özellikle çocuklarda daha fazla görülen enfeksiyon hastalıkları konusunda uzmanlar aileleri uyarıyor: "Çocuklarınıza öncelikle el yıkamayı öğretin!" Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nurettin Onur Kutlu Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, 'Kreşlerdeki enfeksiyon tehlikesi'ne karşı anne ve babalara çeşitli önerilerde bulundu.



Önlemek zordur



* Kreşe giden çocukların evde bakılan çocuklara oranla enfeksiyon hastalıklarına, özellikle soğuk algınlığı ve ishale daha sık yakalanmalarının çeşitli nedenleri var. Öncelikle, kreşe giden çocuklar bir sürü çocukla temas halinde olur, böylece başka bir çocuktan enfeksiyon kapma olasılıkları artar.



* Ayrıca, çocuklar oynarken oyuncaklarını paylaşır ve birbirlerine dokunurlar ve bu şekilde mikroplar yayılır. Bunların haricinde, çoğu çocuk tuvaleti gerektiği gibi kullanmayı ya da el yıkamanın önemini henüz tam olarak öğrenmemiştir. Son olarak da, küçük çocukların bakımı yakın temas gerektirir. Soğuk algınlığının bulaşmasını önlemek zordur.



* Çocuğunuza gerekli tüm aşıları yaptırın. Çocuğunuzu kreşe bırakırken, kendisini nasıl hissettiği hakkında öğretmenine bilgi verin. Örneğin; çocuğun o gün biraz keyifsiz olduğunu iletirseniz, öğretmeni de çocukta olası hastalık belirtilerini gün boyu izleyip, herhangi bir enfeksiyon belirtisi görürse size haber verir. Bir enfeksiyon olduğundan şüphelenildiği durumlarda erkenden alınacak önlemler, hastalığın kreşteki diğer çocuklara bulaşmasını önleyebilir.



* El yıkama ve bez değiştirme talimatlarının kreşin çeşitli yerlerinde asılı olmasına dikkat edin. Bu talimatlara uymak enfeksiyonların yayılmasını önlemeye yardımcı olur. Evdeyken ya da her nerede olursa olsun, çocuğun altı değiştirildikten sonra bu talimatlara uyulmalıdır. Lavabolarda her zaman sabun ve temiz havlu bulundurulmalı.

