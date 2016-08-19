Çocuğa cinsel istismarın cezası artıyor

AYM’nin iptali üzerine Avrupa’nın tepkisini çeken, 15 yaşından küçük çocuklara karşı işlenen cinsel suçlara verilecek cezalarla ilgili yeni yasa taslağına ulaşıldı. Taslakta cezaların kademeli olarak artması öngörülüyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın talimatıyla, cinsel istismara uğrayan çocukların 12 yaşından küçük olması halinde verilecek cezalar arttırılıyor.

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 15 yaşından küçük çocuklara karşı işlenen cinsel suçlarda verilecek cezaları düzenleyen yasa hükmünü ‘düzenlenmesi ve düzenleninceye kadar yürürlükte kalması’ kararıyla iptali, bu cezaların tamamen kalktığı ya da azaltılacağı yönünde yanlış anlaşılınca Avrupa’nın tepkisini çekmişti.

AYM’nin iptal kararı, 15 yaşından küçük iki çocuğun sanık ve mağdur olduğu cinsel istismar davası üzerine geldi. Yüksek mahkeme, TCK’nın halen yürürlükteki hükümlerinde, farklı yaş gruplarındaki çocuk mağdurlara yönelik eylemler arasında cezada ayrım yapılmadığı ve düzenlemenin hukuken orantısız olduğuna vurgu yaparak bu maddeyi iptal etti. AYM kararında, TCK 103/1-a fıkrasındaki “tamamlamamış” (On beş yaşını) ibaresi “ölçüsüz bir yaptırım öngördüğünden hukuk devleti ilkesine aykırı” dendi. Ve bu kararla birlikte, cezaların kademeli ve hukuki mantığa uygun halde yeniden düzenlenmesi için hükümete 6 ay süre verildi. AYM, başka bir başvuru üzerine, 15 yaşından küçük çocuğa tecavüz suçunda kademesiz en az 16 yıl hapis cezası verilmesini düzenleyen TCK 103/2. fıkrasını da iptal edip, düzenlenmesi için 1 yıl süre tanındı.

Talimat Bakan Bozdağ'dan

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre, AYM’nin iki iptal kararının ardından, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın talimatıyla, TCK’nın, “Çocukların Cinsel İstismarı” başlıklı 103. maddesinin 1 ve 2. fıkrasıyla ilgili yeni yasal düzenleme çalışması hemen başlatıldı. Bakanlığın taslağında AYM’nin iptal gerekçeleri ışığında kademeli ve yeni bir cezalandırma sistemi getirildi. Çocukların cinsel istismarına verilecek ceza mağdurların yaşı yönünden farklılaşmaya tabi tutuldu ve cezaları azaltma değil arttırma yönünde çalışıldı. TCK’daki değişiklikle mağdurun 12 yaşından “küçük olması halinde” verilecek ceza “Cinsel İstismar” suçunda 10 yıldan az, “Tecavüz” suçunda ise 18 yıldan az olmayacak. 12-18 yaş arası çocuğa “Cinsel İstismar” suçunun cezası ise mevcut TCK’daki gibi 8-15 yıl hapis olarak kalacak.

12 yaştan küçüğe istismara sert ceza

Taslakta, cinsel istismara uğrayan çocukların 12 yaşından küçük olması halinde ise verilecek cezalar arttırılıyor. 12 yaşında küçük çocuklara yönelik “cinsel istismar” suçunda ceza 10 yıldan az, “sarkıntılık” durumunda ise 5 yıldan az olamayacak. Taslakta, AYM’nin iptal ettiği TCK’nın 103/2. fıkrasında da düzenleme yapılıyor. Taslakta tecavüz suçunda, (cinsel istismarın, vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda), 12-18 yaş mağdurlar yönünden 16 yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezası verileceğine ilişkin hüküm korunuyor. Ancak 103/2’ye eklenmesi planlanan yeni düzenleme mağdurun 12 yaşından küçük olması halinde verilecek cezanın ise 18 yıldan az olmaması planlanıyor.

12-18 yaşta tecavüzden en az 8-15 yıl

Eski mevzuata göre, 18 yaşından küçükler “çocuk” kabul ediliyor. Yeni taslakta, mevcut TCK’nın 103/1 maddesindeki, “Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir” hükümleri aynen korunuyor. Buna göre, 12-18 yaş arasındaki küçüklerin cinsel istismarı suçunda 8-15 yıl, sarkıntılıkta ise 3-8 yıl hapis cezası da değişmeyerek aynı kalacak.