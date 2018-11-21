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Çocuğa 'cinsel istismar'dan gözaltına alındı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da C

21 Kasım 2018 21:26

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY\'da C.S. (45), boş arazide kamyonet içinde İ.S.(15) adlı erkek çocuğa \'cinsel istismarda\' bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
Kireçli mevkisinde bugün devriye görevi yapan polis, boş arazideki kamyonetten şüphelendi. Kontrol için kamyonete yaklaşan polis, iddiaya göre, C.S.\'nin İ.S. adlı çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu gördü. Bunun üzerine C.S., polis tarafından gözaltına alındı. Çocuk da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen C.S., gazetecilere tepki gösterip, suçlamaları kabul etmedi. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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