Çocuğa cinsel istismar tasarısında sona doğru: Zina düzenlemesi yer almıyor; hadıma da ayar verilecek

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, çocuğa yönelik cinsel istismara karşı düzenlemeyle ilgili olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki makam odasında gerçekleşen görüşmeye TBMM CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da katıldı.

Düzenlemeyle ilgili bilgi veren Başbakan Yardımcısı Akdağ, çocuk istismarının önlenmesine ilişkin kanun taslağını 10 gün içinde Meclis'e getireceklerini belirterek "Tecavüz ve öldürme vakalarında bütün partilerle hem fikiriz. Bunlara Türk hukuk sitemindeki en ağır cezaları verebileceğimizi yani bu hususta bir yasa değişikliği yapabileceğimizi umut ediyorum" dedi.

Ziyarete ilişkin bilgi veren CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, AKP’nin bu düzenlemeyi siyasi partiler arasında uzlaşma sağlayarak çıkarılması konusunda hassasiyetleri olduğunu söyledi.

“Bu hakikaten hepimizin ortak meselesidir” diyen Özkoç, 84 maddelik bir düzenleme üzerinden konuşmalar yapıldığını ve 10 gün içerisinde 24-25 maddelik bir düzenleme olarak TBMM’ye sunulacağı bilgisini verdi.

Edinilen bilgiye göre, çocuğa karşı işlenen cinsel istismar suçları çalışmasında kamuoyunda büyük tartışmalara neden olan ‘zina’ düzenlemesi yer almıyor. AKP’nin zina konusuna başka bir düzenlemeye yer vereceği ifade ediliyor. Bu düzenlemede, özellikle hekimlerin karşı çıktığı ‘kimsayal hadım’ uygulamasına da bir ayar getirileceği belirtildi. Ömür boyu cinsel isteksizliğe neden olacak şekilde uygulama olmayacağı belirtiliyor.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un T24’e ziyarete ilişkin verdiği bilgiler şöyle:

"Bütün partiler arası yaklaşık 84 maddelik bir düzenleme görüşülüyor. 10 gün içeresinde 24-25 madde olarak gelir bu. Bazı konularda net, somut hangi yaş gurubundan olursa olsun, cürüm işlemiş, subut bulmuş ve kanıtlanmış, tecavüz etmiş, şiddet uygulamış falanca yaş gurubu yok, en ağır ağır ceza. Diğer konularla da ilgili yaşa bakarak yaş sınırlarına bakarak cezaların nasıl olacağı konusu araştırıyor, karara bağlanıyor. İktidar partisinin su konuda en büyük hassasiyeti 4 siyasi parti birlikte verelim diyorlar. Hakikaten bu ortak mesele bu nedenle biz de hayır demiyoruz.

Ama kendi çekincelerimizi konusunda kendilerine şöyle olursa daha iyi olur böyle olursa daha iyi olur diyoruz. Amacımız ortak olarak birlikte herkesin yararına nasıl bir şey çıkarırız ona bakıyoruz. Onların önerilerinde hadım var. Nedir ne değildir diye konuşuluyor ama o konuda da net bir karar alınmış değil. Ömür boyu cinsel isteksizliğe neden olacak bir hadımdan bahsedilmiyor. Farklı bir şeyden bahsediliyor. Diyelim ki kişi masum kaldı, geriye dönülemeye bir ceza ile karşı karşı kalmak yerine caydırıcı bir ceza ile karşı karşıya kalınsın."



