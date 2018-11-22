Çocuğa cinsel istismar şüphelisi adliyede (2)

TUTUKLANDI
Aksaray'da devriye görevi yapan polis tarafından, kamyonette bir erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunurken yakalandığı iddia edilen Cumali Sağlam, çıkarıldığı mahkemece 'çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklandı
22 Kasım 2018 19:56
TUTUKLANDI
Aksaray\'da devriye görevi yapan polis tarafından, kamyonette bir erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunurken yakalandığı iddia edilen Cumali Sağlam, çıkarıldığı mahkemece \'çocuğa cinsel istismar\' suçundan tutuklandı.
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