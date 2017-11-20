T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Çocuğa cinsel istismar' suçlarının yüzde 15'i yargıya taşınıyor

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - KONYA Çocuk Haklarını Koruma Derneği Başkanı avukat Hakkı Ünalmış, '20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde, toplumda çocuk hakları bilincinin yerleşmediğine dikkat çekti

20 Kasım 2017 15:38

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - KONYA Çocuk Haklarını Koruma Derneği Başkanı avukat Hakkı Ünalmış, \'20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü\'nde, toplumda çocuk hakları bilincinin yerleşmediğine dikkat çekti. Adalet Bakanlığı\'nın verilerine vurgu yapan Ünalmış, \'\'Maalesef, binlerce çocuk, cinsel istismara uğruyor; ancak Adalet Bakanlığı\'nın istatistik bilgilerine baktığımızda ise bu olayların sadece yüzde 15\'inin yargıya intikal ettirildiğini görüyoruz. Bu, acı bir durum\'\' dedi.
Konya Çocuk Haklarını Koruma Derneği Başkanı Ünalmış, \'20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü\'nün, bütün çocukların haklarının savunulması için önemli bir gün olduğunu belirtti. Ünalmış, \'\'Türkiye\'de \'Çocuk Hakları Sözleşmeleri\', 2000 yılından bu yana geçerliliğini korumaktadır. Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Sözleşmesi\'ne göre, \'18 yaşından küçük olan herkes, çocuk sayılır\' deniliyor. Sözleşmeyi imzalamış devletlere de bu yükümlülükler, veriliyor. Çocukların her yönden korunmaları, cinsel saldırıya uğramalarının önlenilmesi, fakirliklerin önlenilmesi, çağdaş bir eğitime kavuşturulabilmeleri gibi çocukların eşit haklara sahip olması gerektiğini vurgulayan maddeler var. Bu maddelere rağmen özellikle çocuklarımızın eğitim eksikliği, önde gelmekte ise de asıl önemli olan diğer bir nokta da küçük çocukların erkek ve kız olsun cinsel istismara uğramaları ve cinsel istismara uğramalarının da toplumumuzun utanma duyguları nedeniyle su yüzüne çıkarılmaması önem kazanmaktadır\" diye konuştu. 
\'ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR\' SUÇLARININ YALNIZCA YÜZDE 15\'İ YARGIDA
Adalet Bakanlığı\'nın verilerine göre, çocuğa cinsel istismar suçlarının yalnızca yüzde 15\'inin yargıya intikal ettirildiğini, bunun da çok acı bir tablo olduğunu söyleyen Başkan Ünalmış, şunları söyledi: 
\"Binlerce çocuk, cinsel istismara uğramaktadır; ancak Adalet Bakanlığı\'nın istatistiklerine yansıyan bölümünde, Türkiye çapındaki cinsel istismarların yüzde 15\'inin yargıya intikal ettiği belirtilmektedir ki bu, çok acı durum. Özellikle de cinsel istismara uğramış olan çocukların yargılanmalarında da aksaklıklar ve eksikliklerin ortaya çıktığını görüyoruz. Özellikle Ceza Muhakemesi Kanunu nedeniyle çocuklara, avukatların tayin ediliyor. Bu, güzel bir durum; ama bazen tayin edilen avukatlar tarafından çocukların savunmalarının tam yapılamadığı kanısındayız. Ayrıca cinsel istismara uğrayan çocuklar, ileride kaç yaşına gelirse gelsin, mutlaka yaşadıklarını hatırlayacaklar ve onlarda travma oluşturacaktır. Mutlaka çocuklar, rehabilite edilmelidir. Bu da mahkeme kararlarıyla olmalıdır. Mahkemeler, sadece suçu işleyene ceza vermekle yetinmemeli, mağdur çocukların korunmaları, bakım ve tedavilerinin devam etmesi içinde kalıcı kararlar verebilmelidir.\'\' 

​​FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hasan DÖNMEZKONYA DHAKONYAHaklarını Koruma Derneği BaşkanıHakkıKasım DünyaHakları GünüAdalet BakanlığıBuKonyaHakları SözleşmeleriBirleşmiş Milletler BMHakları SözleşmesiSözleşmeyiCİNSELSUÇLARININ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24