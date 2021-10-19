Çocuğa cinsel istismar davasında ‘rıza var’ diyen mahkeme kararının onanması talep edildi

İzmir’de lise öğrencisi V.T’ye (17) cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Nutku Can A.’nın (23) ‘mağdurun rızası var’ görüşüyle 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldığı karar, davacı avukatları tarafından istinafa taşındı. Dosyayı inceleyen İzmir Bölge İdare Mahkemesi 8’inci Ceza Dairesi savcısı, mütalaasında yerel mahkemenin kararının onanmasını talep etti.

Mahkeme indirim yaptı

Şikâyet üzerine Nutku Can A. hakkında ‘Çocuğa cinsel istismar’ suçundan Karşıyaka 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkeme heyeti, V.T.’nin alkollü olduğu için kendinde olmadığı, bu nedenle zihnen ve bedenen cinsel saldırıya direnemediği şeklinde verdiği ifadeyle, olay anına ilişkin detaylı anlatımının birbiri ile çeliştiğini öne sürdü. Nutku Can A, ‘mağdurun rızası' olduğu gerekçesiyle 2,5 yıl hapse çarptırıldı. Heyet, suç vasfını ‘reşit olmayanla cinsel ilişki’ olarak değiştirerek verdiği hapis cezasını da sanığın ‘geleceği üzerindeki etkilerini’ dikkate alarak cezayı 2 yıl 1 ay hapis cezasına indirdi.

Dosya istinafa taşındı

Karara itiraz eden mağdur avukatları, V.T.’nin hileyle iradesinin ortadan kaldırıldığını ve bu durumun yasada cezanın ağırlaştırılması gerektiğini savunup, bu maddenin ihlal edildiğini savundu. İtiraz üzerine dosya istinafa taşındı. Dosyayı inceleyen İzmir Bölge İdare Mahkemesi 8’inci Ceza Dairesi savcısı mütalaasını verdi. Savcı, yerel mahkemenin verdiği kararının onanmasını talep etti. Mahkeme, ilerleyen günlerde dosya hakkında kararını açıklayacak. (DHA)