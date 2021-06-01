Çocuğa cinsel istismar davasında 'delil yetersizliğinden' beraat talebi

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde işlettiği oto galeride yanında çalışan kadının çocuğuna, dört yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sanık hakkındaki davada savcı, delil yetersizliğinden beraat talep etti.



Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 2015 yılında, oto galeri işleten İ.B., iddiaya göre yanında çalışan H.O.’nun kızını 9 yaşından 13 yaşına kadar taciz etti. Yaşanan istismar olaylarının ardından B.A. ve annesi H.O. polis merkezine giderek İ.B.’den şikâyetçi oldu. Yaşanan olay sırasında H.O. ile ayrı olan B.A.'nın babası E.A. da İ.B. hakkında şikâyetçi oldu. Olayın ardından polis merkezinde ifade veren B.A., İ.B.’nin kendisini farklı tarihlerde defalarca taciz ettiğini ve bir gün gece saatlerinde evlerine gelip annesi ile birlikte uyuduğu yatakta kendisine istismarda bulunduğunu söyledi. Anne H.O. ise ifadesinde, kızının taciz edildiğini öğrendiğini İ.B.’nin kendisini tehdit ettiği için şikâyet etmekten korktuğunu belirtti.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada İ.B.'nin yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları, tanıklar ve tutuksuz sanık İ.B. katıldı. Sanık İ.B.'nin tanık olarak dinlenen eşi A.B., "Ben eşimle H.O. arasında ticaret olduğunu biliyorum. H.O. aracını eşime satmıştı, eşim borçları nedeniyle aracın parasını ödeyememişti. Bu sebeple H.O. tarafından iftira atıldığını düşünüyorum. Ben H.O.'ya borcun ne kadarsa ödeyelim, 'davanı geri çek' dediğim doğrudur. Amacım eşimin böyle bir suçla suçlanmamasıydı. Bahse konu para mevzusu sebebiyle eşim İ.B. hakkında iftirada bulunuldu" dedi.





Baba E.A: Adalete güveniyorum

Şikâyetinin devam ettiğini ifade eden baba E.A., "Kızım hâlâ verdiği ifadesinin arkasındadır. Bir babanın kızıyla böyle konuşmalar yapması dünyanın en zor şeyidir. Ben kızımın her dediğine inanıyorum. Keşke böyle bir şey olmamış olsa sevinçten havalara uçarım. Ben adalete güveniyorum. Bu davanın sonunda belki ben ölürüm belki ben öldürürüm, o raddeye geldim. Bu adamın ceza almasını istiyorum" dedi.

Savcı beraat talep etti

Cumhuriyet savcısı olayla ilgili sanıklardan İ.B. ve anne H.O.'nun üzerilerine atılan 'çocuğun nitelikleri cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından delil yetersizliği sebebiyle ayrı ayrı beraat kararı verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti ise tarafların süre istemesi sebebiyle duruşmayı erteledi. (İHA)