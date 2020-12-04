Çocuğa cinsel istimardan suçundan tutuklanan Uşşaki tarikatı lideri Nurullah 10 yaşında bir çocuğa daha istismarda bulunmuş

Sakarya'da, 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar ettiği gerekçesiyle tutuklanan Uşşaki Tarikatı lideri Şeyh Fatih Nurullah'ın 10 yaşında bir çocuğa daha istismarda bulunduğu belirtildi.

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Nurullah'ın istismarına maruz kalan Y.A.'nın ifadesinde, "Çay götürdük ikimiz. Fatih efendi, ‘Aşağıya inip bana bir şey getirir misin' dedi. Ben aşağıya indim. Sonradan kız bana, ‘Sen gittikten sonra Fatih efendi beni kucağına oturttu, öptü' dedi. Güzel bir şey sanmış bunu. Adı, N. idi.” dediğini aktardı.

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