Coco'dan tarışılacak poz!

Amerikalı müzisyen ve aktör Ice-T'nin eşi Coco Austin'in yeğeni ile çektirdiği fotoğraf tartışma yarattı



Gerçek adı Nicole Natalie Marrow olan Coco yine olay yarattı. Coco bir yatakta, yeğeniyle çektirdiği pozu Twitter'da paylaştı. Twitter'da paylaşılan fotoğrafı gören takipçilerinin büyük tepkisini alan olay manken büyük bir tartışma başlattı. Twitter'dan küçük bir bebekle çekilen bu çıplak fotoğrafın "uygunsuz" olduğu eleştirileri geldi. Coco, kız kardeşinin küçük oğlu ile çektirdiği fotoğrafın tepki çekmesi üzerine bir süre sonra kaldırdı.