Coca-Cola ve Pepsi kalori azaltımı için anlaştı

Pepsi ve Coca-Cola önümüzdeki 10 yıl içinde ürünlerinde kalori oranını yüzde 20 azaltmak için anlaşma imzaladı. Amerika’da ciddi bir tehlike olarak görülen obeziteye karşı firmaların böyle bir önlem aldığını belirten anlaşmada, Coca-Cola, Pepsi ve Dr. Pepper Snapple arasında yapılan anlaşma gereği şirketlerin önümüzdeki yıllarda ürünlerini daha düşük mililitrelerde satılacağı bildirildi.

Anlaşmayla ilgili olarak New York Times’a açıklamalarda bulunan eski Amerikan Başkanı Bill Clinton ise, “Bu çok büyük bir anlaşma. İnsanlar fark etmeden yılda birkaç kilo verecekler” dedi.