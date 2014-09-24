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Dünya

Coca-Cola ve Pepsi kalori azaltımı için anlaştı

Ezeli rakipler Coca-Cola ve Pepsi önümüzdeki 10 yıl içinde ürünlerinde kalori oranını yüzde 20 azaltma kararı aldı

24 Eylül 2014 16:30

Pepsi ve Coca-Cola önümüzdeki 10 yıl içinde ürünlerinde kalori oranını yüzde 20 azaltmak için anlaşma imzaladı. Amerika’da ciddi bir tehlike olarak görülen obeziteye karşı firmaların böyle bir önlem aldığını belirten anlaşmada, Coca-Cola, Pepsi ve Dr. Pepper Snapple arasında yapılan anlaşma gereği şirketlerin önümüzdeki yıllarda ürünlerini daha düşük mililitrelerde satılacağı bildirildi.

Anlaşmayla ilgili olarak New York Times’a açıklamalarda bulunan eski Amerikan Başkanı Bill Clinton ise, “Bu çok büyük bir anlaşma. İnsanlar fark etmeden yılda birkaç kilo verecekler” dedi.

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