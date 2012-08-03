Coca-Cola kanser yapıyor iddiası

Geçen aylarda içeriğinde alkol olduğu ortaya çıkan Coca-Cola yeni bir skandalla daha adından söz ettiriyor. 120 yıldan bu yana üretilen Coca-Cola’da yeni bir zararlı madde daha bulundu. Alman Frankfurter Rundschau’nun haberine göre, diğer yiyeceklerin üretiminde herhangi bir zararı bulunmayan ve şeker karamelinden elde edilen boyada oluşan 4MEI adı verilen bu madde, litrede 4 mikrogramdan fazlasında kansere yol açıyor. Şekerin ısıtılmasıyla elde edilen ve E150a olarak etiketlenen şeker karamelindeki boyanın daha koyu renkli ve daha uzun süre dayanıklı olması için cola kimyacıları yeni bir metod kullanıyorlar. Bu metodla şekerin ısıtılması sırasında içine sülfirik asit ve amonyak ya da sülfirik asidin tuzu ilave ediliyor. Böyle üretilen karamel E150d olarak adlandırılıyor.

Marttan bu yana California’da Coca-Cola etiketlerinde kansere yol açan 4MEI (4- Methylimidazol) maddesi hakkında bilgi verilme mecburiyeti getirildi. Bu madde colanın kullandığı boyanın üretiminde oluştuğu gibi başka bazı gıda maddeleri için üretilen katkı maddelerinde de oluşuyor. ABD Kamu Koruma Bilim Merkezi CSPI Genel Müdürü Michael Jacobson, California sağlık kontrolcülerinin daha titiz olduklarını, bu yüzden 1 litre içecekteki 4MEI miktarının en fazla 12 mikrogram olmasına izin verdiklerini söyledi. Bir kişinin günlük alacağı 4MEI dozajının 29 mikrograma kadar çıkabilmesi nedeniyle Coca-Cola, içecek üretimindeki oranı da azalttı. Ancak, Coca- Cola ABD’nin dışındaki ülkelerde bu katkı maddesinin oranında değişiklik yapmadı. Örneğin, Brezilya’da kansere yol açan ve günde 29 mikrogramdan fazla alınmaması gereken bu maddenin oranı litrede 800 mikrogram, İngiltere’de ise 450 mikrogram. Türkiye’de ise ne kadar olduğu bilinmiyor. Coca-Cola Türkiye’den Taraf’a yapılan açıklamada, ürünlerdeki 4MEI seviyesinin dünyada kabul gören uluslararası standartlara uygun olduğu belirtildi.

Fransa Ulusal Tüketim Kurumu, 19 farklı kola ürününde litre başına 20 küpe eşit şekere rastlamış, çok düşük miktarda da olsa alkol bulmuştu. Çoğunda litre başına 100 gramdan fazla şekere rastlanırken, bu rakam Coca-Cola’da 18, Pepsi de ise 17 olarak açıklandı. Coca-Cola, Pepsi Cola’nın da aralarında bulunduğu 10 içecekte alkol bulunmuştu. Bu oranın yüzde 0.001 olduğu, bunun da litre başına 10 mg alkole karşılık geldiği kaydedilmişti. (Taraf)