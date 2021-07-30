Coca-Cola, ilk NFT'sini satışa sunuyor

İçecek üreticisi Coca-Cola, 4 adet NFT’yi satışa sunacak. Markanın NFT’sinin rekor fiyata satılması bekleniyor.

Coca-Cola, bu NFT için Tafi isimli şirket ile anlaştı. Tafi, Utah’ta bulunan ve siparişe göre dijital avatarlar ve dijital içerikler üreten bir şirket. Coca-Cola ile anlaşan bu şirket, markanın 1956 model içecek otomatının ve diğer ürünlerin dijital versiyonlarını tasarladı.

Webtekno'nun haberine göre, Dünyanın en büyük içecek markalarından birisi olan Coca-Cola henüz satışa sunmadan bile NFT’si ile bütün ilgiyi üzerine toplamış durumda. NFT’lere meraklı pek çok insan, bu NFT’nin rekor fiyata satılmasını bekliyor.

NFT, 2 Ağustos tarihinden OpenSea isimli NFT marketinde açık arttırma usulünde satışa sunulacak.