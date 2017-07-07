'Coca Cola İçecek' Türkiye'de en yüksek kredi notu alan şirket oldu

Uluslararası kredi ve derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Anadolu Grubu'nun ana hissidar olduğu Coca-Cola İçecek (CCI) yabancı para cinsinden notunu 'BBB-' seviyesinden 'BBB' seviyesine yükselttiği açıkladı. Böylece Fitch'in bu açıklaması ile CCI, Türkiye’de en yüksek kredi notu ile derecelendirilen şirket oldu.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, Anadolu Grubu'nun ana hissedarı olduğu, Türkiye, Orta Doğu, Orta Asya ve Pakistan'da 25 fabrika ve 10 bini aşkın çalışanıyla faaliyet gösteren Coca-Cola İçecek (CCI), uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in açıklaması ile en yüksek kredi derecelendirme notuna sahip Türk şirketi oldu.

DFitch Ratings, CCI'ın yabancı para cinsinden uzun vadeli temerrüt derecelendirmesi notunu ve birincil teminatsız derecelendirme notunu 'BBB-' seviyesinden ‘BBB' seviyesine yükseltti. Yerel para cinsinden uzun vadeli temerrüt derecelendirmesi notunu ise 'BBB' olarak teyit etti. Notların görünümü ‘Durağan’ olarak belirtildi. CCI'ın ‘BBB’ olan notu, Türkiye'nin ülke notunun iki kademe, ülke “tavan” notunun ise bir kademe üzerinde.

Fitch Ratings kararı ile ilgili değerlendirmede bulunan CCI CEO'su Burak Başarır, ''Şirketimizin kredi notunun yükseltilmesi, uzun vadeli ve sürdürülebilir değer yaratmaya yönelik çabalarımızın olumlu sonuçlar verdiğinin en büyük göstergesidir. Yabancı yatırımcılar nezdinde şirketimize olan güven ve ilgi artarken, verimliliğimizi ve potansiyelimizi Türkiye’nin kalkınmasına destek olmak, ekonomik olarak güçlenmesine katkı sağlamak için kullanmaya devam edeceğiz” dedi.

Fitch açıklaması

“CCI’ın yabancı para ve yerel para cinsinden uzun vadeli temerrüt derecelendirmesi notları The Coca-Cola Company ile olan operasyonel ve stratejik ilişkisiyle, azalan transfer ve konvertibilite riskine dair Fitch’in görüşünü yansıtmaktadır. Bu derecelendirme, CCI'ın sektöründeki sağlam konumunun, marka portföyünün kalitesinin, Türkiye ve Orta Doğu'daki büyüme potansiyelinin, tutarlı fiyatlandırma politikasının ve farklı ekonomik koşullarda bile kar marjını koruyabilmesinin bir sonucu olarak verilmiştir.