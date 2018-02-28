Coca-Cola İçecek 2017'de büyümeye devam etti

İstanbul, 28 Şubat (DHA) - Bu yıl Türkiye’de onuncu, toplamda yirmi beşinci fabrikasını açan Coca-Cola içecek satış hacmini yüzde 4, cirosunu yüzde 21 artırdı.

Anadolu Grubu’nun ana hissedarı olduğu Türkiye, Orta Doğu, Orta Asya ve Pakistan’da 10 ülkede toplam 25 fabrika ve 9 bine yakın çalışanıyla faaliyet gösteren Coca-Cola İçecek (CCI), 2017 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. CCI’ın satış hacmi yüzde 4 artışla 1.24 milyar ünite kasa olurken, ciro yüzde 21 artarak 8.5 milyar liraya ulaştı. CCI açıklamasında, hissedarlarına 2017 yılına ilişkin olarak 200 milyon lira temettü dağıtılacağı belirtildi.

CCI CEO’su Burak Başarır, 2017 yılında kaydettikleri büyüme ivmesinden ve tüm bölgelerin buna katkı sağlamasından dolayı memnun olduklarını dile getirirken, yüksek kaliteli büyüme ve verimlilik artışlarıyla birlikte 2017 beklentilerini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Başarır, şirketin Türkiye ve uluslararası operasyonlarını şu ifadelerle değerlendirdi:

\"Türkiye’de 2017 senesinde gazlı içecek kategorisinin beş yılın ardından büyümesi ve küçük paketlerin payının artmasıyla birlikte oldukça sağlıklı bir performans sergiledik.

\"Pakistan’da önceki yıl kaydettiğimiz güçlü hacim artışının üzerine büyümeye devam ettik. Liste fiyatlarındaki artışlar ve verimliliği artırmaya yönelik aldığımız aksiyonlar faaliyet karlılığında önemli bir iyileşme sağladı.

\"Irak’taki satış hacmi ise, gazlı içecek kategorisindeki güçlü performans ve saha uygulamalarındaki iyileşmeyle birlikte 2017 yılını büyümeyle tamamladı.

\"Orta Asya operasyonları büyüme ivmesini yeniden kazanırken, bölgedeki en büyük pazarlarımız Kazakistan ve Azerbaycan, makroekonomik ortamdaki düzelmenin de etkisiyle çift haneli büyüme kaydetti.

\"Türkmenistan’daki faaliyet ortamında devam eden zorlu koşullara rağmen, Orta Asya genelinde, tüm kategorilerde hacim artışı ve artan faaliyet karlılığıyla güçlü bir performans sergiledik.\"

CCI’ın önümüzdeki dönemdeki büyüme fırsatlarını karşılayacak şekilde bilançosunu güçlendirdiğinin altını çizen Başarır, bunda düşük finansman maliyeti ile gerçekleştirdikleri Eurobond refinansmanının etkisi olduğunu belirtti.

Türkiye, Pakistan ve Kazakistan gibi büyük pazarlarda 2018\'de büyümeye devam edeceklerini, Ortadoğu’da ise siyasi ve makroekonomik dalgalanmalardan kaynaklanan zorlukların devam edeceğini beklediklerini dile getiren Başarır, “Önümüzdeki yılda da sürdürülebilir ve kaliteli büyümeye odaklanmaya devam edeceğiz. Pazarlarımızdaki güçlü pozisyonumuz, güçlü yönetim kadromuz ve disiplinli finansal yönetimimizle, işimizi karlı bir şekilde büyüterek 2025 hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz” dedi. (Fotoğraflı)