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Dünya

Coca-Cola: Formülümüz değişmedi

Coca-Cola, ABD’nin California Eyaleti’nde Coca-Cola'nın formülünü değiştirdiği yönündeki habere ilişkin açıklama yaptı

10 Mart 2012 14:57

 

T24 - İçecek devi Coca-Cola, formülünde herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığını açıkladı.
 
Dünyanın önde gelen gazlı içecek üreticisi Coca-Cola, ABD’nin California Eyaleti’nde Coca-Cola'nın formülünü değiştirdiği yönündeki habere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD’nin California Eyaleti’nde, karamel içeren ürünlerin muhteviyatındaki 4-MEI maddesinin oranının Kamu Yararına Bilim Merkezi (CSPI) tarafından hiçbir bilimsel veriye dayandırılmadan azaltılması talep edilmiştir. Coca-Cola şirketi, California Eyaleti’nde resmi otoritenin talebini karşılamış ancak iddiaları kabul etmemiş ve konuyla ilgili hukuki süreç başlatmıştır.

4-MEI, fırınlama, ısıtma gibi pişirme işlemleri sürecinde gıdalarda doğal olarak eser miktarlarda oluşabilen bir maddedir. Bu madde fırınlanmış yiyecekler, kahve, ekmek, soya sosu, bazı biralar ve karamel gibi pek çok gıdada eser miktarlarda bulunur. Karamel, US Food and Drug Association (USFDA), The European Food Safety Authority (EFSA), The Food Standards Australia New Zealand (FSANZ), The WHO/FAO Joint Expert Committee on Food Additives (JECFA), Health Canada ve A National Toxicology Program (NTP)’ın bulunduğu dünyadaki pek çok resmi otorite tarafından güvenli olarak kabul edilen bir gıda renklendiricisidir ve uzun yıllardır yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu (EFSA), 4-MEI maddesinin insan sağlığına herhangi bir zarar verdiğini veya kanserojen olduğunu kabul etmemekte ve karamel ile ilgili herhangi bir kısıtlama getirmemektedir.
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Bu kapsamda, Coca-Cola’nın formülünde herhangi bir değişiklik kesinlikle söz konusu değildir. California Eyaleti’ne özel olarak sadece tedarikçilerimizden karamelin üretim sürecine ilişkin bir değişikliğe gitmeleri istenmiştir.

Coca-Cola olarak Türkiye'de ürettiğimiz ürünler Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından onaylanır. Ürünlerimizin uluslararası kalite standartlarında olması ve tüketicilerimizin bize karşı güvenini sağlamak ve korumak en önemli önceliğimizdir."

 

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