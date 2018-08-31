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Ekonomi

Coca Cola Costa'yı 5.1 milyar dolara satın aldı

Deniz Kılınç / İstanbul, 31 Ağustos (DHA) – Dünyanın önde gelen içecek şirketi Coca Cola, Birleşik Krallık merkezli Costa kahve zincirini satın aldı

31 Ağustos 2018 14:45

Deniz Kılınç / İstanbul, 31 Ağustos (DHA) – Dünyanın önde gelen içecek şirketi Coca Cola, Birleşik Krallık merkezli Costa kahve zincirini satın aldı.
Costa kahve zincirinin sahibi Whitbread, Costa’nın Coca Cola’ya 5.1 milyar dolar karşılığında satılacağı belirtilirken, Whitbread Başkanı Alison Brittain, Coca Cola’nın verdiği teklifin beklenenin üzerinde olması sebebiyle anlaşmanın hisse sahipleri için “harika” olduğunu söyledi. Brittain ayrıca, “Costa markasını, Coca Cola’nın küresel ölçekte ürün ve dağıtım kabiliyetimi birleştirmenin oldukça stratejik bir fırsat olduğunu” vurguladı.
Coca Cola Başkanı ve CEO’su James Quincey ise, anlaşmanın şirkete kahve alanında uzmanlık kazandırabileceğini belirtti ve ekledi:
“Sistemimiz, Costa markasını küresel olarak büyütmek için çeşitli fırsatlar üretebilir. Sıcak içecek sektörü, Coca Cola’nın küresel markaya sahip olmadığı birkaç alandan biriydi. Costa güçlü kahve platformuyla bu pazara girmemize yardımcı olacak.”

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