"Coca Cola bilim insanlarına milyonlarca Sterlin akıttı" iddiası

İngiliz The Times gazetesi ana sayfa manşetinden, "Coca-Cola'nın İngiltere'de bilim insanlarına, şekerli içecekler ve obezite krizi arasındaki bağlantıyı reddetmeleri için milyonlarca Sterlin akıttığı" iddiasına yer verdi.

BBC Türkçe’nin derlemesiyle haberde özetle şu iddialar aktarıldı:

"Times'ın araştırması, Coca-Cola'nın, ürettiği içeceklerin obeziteye sebep olmaya yardım ettiği yönündeki iddialara karşı koymaları için İngiliz bilim araştırması ve sağlıklı beslenme inisiyatiflerine milyonlarca Sterlin akıttığını ortaya koydu.

Olimpiyatların, FİFA Dünya Kupası'nın ve Rugby Dünya Kupası'nın ana sponsorlarından olan içecek devi, 10'dan fazla İngiliz bilim insanıyla mali bağ kurdu. Bu kişiler arasında hükümetin sağlık danışmanları da bulunuyor.

Obezite nedeniyle İngiltere'de her yıl 53 bin kişi ölüyor

Birçok bilim insanı İngiltere'deki obezite salgınıyla ilgili şeker tüketiminin artışını suçluyor. Obezite İngiltere'de her yıl yaklaşık 53 bin kişinin ölümüne neden oluyor. Obezite, NHS'e (Ulusal Sağlık Hizmetleri) yılda 5.1 milyar Sterline de mal oluyor.

British Journal of Sports Medicine dergisinde yayımlanan son bir rapor kötü beslenmenin; fiziksel egzersiz, alkol ve sigara içmenin bileşiminden daha fazla hastalığa neden olduğunu ileri sürdü.

Coca-Cola Avrupa Hidrasyon Enstitüsü'nün kurulması için milyonlarca Sterlin harcadı. Şirket, enstitünün kurulması için 2010 ve 2015 arasında 4.86 milyon Sterlin harcadı.

"Coca-Cola kamuoyu görüşü ve siyasi kararları manipüle ediyor"

Görünüşte bağımsız olan bu araştırma vakfı, insanlara, şirketin sattığı türden spor içeceklerinin ve meşrubatların tüketimini önerdi. Bu enstitünün bilimsel danışma kurulunun başında saygın bir profesör var. Coca-Cola bu profesörün üniversitesine 1 milyon dolar verdi. Bu kişi önde gelen spor kurulları için beslenme önerilerinde bulundu.

Coca-Cola'nın mali destek verdiği, sponsorluğunu üstlendiği, araştırma fonu verdiği kurumlar arasında şunlar bulunuyor: UKActive, İngiltere Beslenme Vakfı, Hull Ünversitesi, Homerton Üniversitesi Hastanesi, Ulusal Obezite Forumu, İngiltere Diyet Derneği, 2013 Obezite Haftası, İngiltere Obezite Çalışma Derneği.

Gazeteye konuşan Halk Sağlığı Fakültesi adlı sağlık vakfının yönetim kurulu üyesi Simon Capewell, "Coca-Cola'nın sadece kamuoyu görüşünü değil siyasi kararları da manipüle etmeye çalıştığını, taktiklerinin tütün ve alkol endüstrilerininkilere benzediğini" söylemiş.