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Ekonomi

Coca Cola 'alkol' iddiasını raporla yalanladı

Fransa'da yapılan araştırmada ürünlerinde alkol bulunduğu belirlenen Coca Cola'nın Türkiye masasından açıklama geldi

29 Haziran 2012 17:12

Coca Cola Türkiye, kendilerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından denetlendiklerini ve kendilerinin alkolsüz içecekler sınıfına alındığını belirterek, "bizde alkol yok" dedi.

Coca Cola bugün Fransa kaynaklı kolada ürküten gerçekler haberine ilişkin bir açıklama yaptı.

İşte şirketin kolada alkol var iddiasına yanıtı:

"28.06.2012 tarihi itibariyle medyada yer alan, yurt dışı kaynaklı, Coca-Cola'nın içeriğinde alkol bulunduğu yönündeki iddiaları içeren haberlere açıklık getirmek isteriz.

Coca-Cola, Türkiye’de, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Alkolsüz İçecekler Tebliği’ne uygun olarak üretilmekte ve aynı bakanlık tarafından denetlenmektedir.

Ortadoğu ülkeleri de dahil olmak üzere tüm dünyada Coca-Cola, alkolsüz ürünler kategorisinde üretilip satılmaktadır. Coca-Cola’nın içerisinde alkol bulunmadığı analiz raporlarıyla da tescil edilmiştir.

Coca-Cola’da alkol bulunmadığını gösteren ilgili analiz raporlarını Coca-Cola’nın www.coca-colaturkiye.com adresli web sitesinde, http://www.coca-colaturkiye.com/hakkimizda/merak-ettikleriniz linkini kullanarak, “Coca-Cola’nın içerisinde alkol var mı?” soru başlığı altında bulabilirsiniz.

Coca-Cola şirketi olarak, ürünlerimizin uluslararası kalite standartlarında olması ve tüketicilerimizin bize karşı güvenini sağlamak ve korumak en önemli önceliğimizdir."

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